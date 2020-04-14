鼓勵線上繳稅 新北稅捐處辦活動推廣
中央流行疫情指揮中心因應新型冠狀病毒肺炎疫情，避免人潮群聚，財政部昨天公告所得稅展延1個月到6月30日，新北市稅捐處上月底鼓勵以行動支付繳稅，避免出現報稅人潮，瑞芳分處今天也以小禮品建議市民查繳牌照稅，希望市民盡量在家線上繳稅。
新北稅捐處推出e鍵繳稅抽獎活動，另以「台灣Pay」繳稅還能再抽汽車。財金資訊公司舉辦的「輕鬆繳稅、開心抽汽車」獎品有Honda HR-V Vti-S型及現金10萬、5萬、3萬、1萬元、百貨禮券，共120名；使用「台灣Pay」繳稅參加稅捐處「e鍵繳稅抽好禮」獎品有飛利浦氣炸鍋2名、SONY真無線藍牙耳機3名、家樂福500元禮券120名，共125個名額。
瑞芳分處今天推出線上查繳使用牌照稅送好禮活動，使用線上查繳稅，不必領繳現金，又可換小禮品。
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