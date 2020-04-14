北市口罩販賣機擬擴及12區 每區至少2台

台北市長柯文哲擬下週在12行政區推口罩販賣機，不過，副市長蔡炳坤今天保守表示，會盡快克服困難建置；資訊局長呂新科說，預計每一個行政區至少擺放2台口罩販賣機。

由於副市長黃珊珊身體不適，台北市政府下午的因應2019新型冠狀病毒疫情小組第29次應變會議，改由蔡炳坤主持。

台北市政府與中央合作推動口罩販賣機，12日在信義區健康服務中心正式上線，柯文哲昨天前往了解相關情形時表示，預計下週擴及12行政區，

不過，蔡炳坤今天下午接受媒體訪問時，回答則相對保守，表示口罩販賣機上線與否取決於3個要素，包括販賣機的數量要足夠、民眾與健保署的資料介接以及口罩數量。

他說，希望能夠克服相關困難，盡快與柯文哲的方向一致。

呂新科說明，按照計劃，預計每一個行政區至少會設置2台口罩販賣機，並呼籲將口罩販賣機放在中央的防疫體系架構下，初步會先試辦3個月，之後要不要常態性設置，就要由中央決策與統籌。

此外，資訊局也報告口罩販賣機改善情形，包括刷卡問題、排隊問題、資訊對接問題、超額販賣問題等。