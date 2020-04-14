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新北中和11位里長「順時中」跳洗手舞 呼籲民眾正向抗疫
新冠肺炎疫情持續延燒，為響應中央疫情指揮中心及新北市的防疫政策，中和區11位里長在錦和運動公園快閃「洗手舞」，從食衣住行等方面，呼籲所有里民正向團結抗疫。
正行里長陳盈君表示，因應新冠肺炎疫情，現在多位里長都會協助發送次氯酸水、酒精等防疫用品，此次號召多位里長一起參與活動，希望提醒民眾除了做好清潔消毒以外，更要有勤洗手的觀念，才能避免感染病毒。
秀水里長陳炳男表示，起初大家都不會跳舞，妻子郭嘉琪因為擔任幼教老師，在指導方面頗有經驗，所以由她協助編舞、指導，僅花1個星期就把所有里長教會，除了練習洗手舞，也透過每位里長的叮嚀，提醒民眾保持安全社交距離、不要散布假消息等，保持樂觀正向的心態一起防疫。
區長賴俊達表示，「超前佈署」是控制疫情的關鍵；「關懷」是防疫人員的核心價值。中和基層社區用心防疫備受矚目，也受國外媒體採訪報導，感謝中和里長自發性辦理這次快閃洗手舞活動，大家一起團結抗疫，期盼協力合作，落實防疫政策，才能共同抵抗疫情。
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