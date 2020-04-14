北市推疫情紓困 助公有市場地下街攤商

新冠肺炎疫情延燒，台北市市場處今天表示，針對轄管的公有市場、地下街商場等地點，推出「延租、停租、勞工紓困」措施；經統計，有9000餘處店家、公司等已享租金減免優惠。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，台北市政府3月間推6項紓困措施，包含「延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅」；4月10日新增「延租、停租、勞工紓困」，盼透過9項短期紓困措施，搶救企業。

台北市市場處今天發布新聞資料說明新增3項短期紓困措施內容，延租部分，市有房地承租戶享減租50%外，可再申請延後繳租或延長契約；營業額減少達15%、或依中央振興或補償紓困辦法的企業，也可申請延後一年繳租金。

市場處表示，停租部分，市有房地承租戶，因受疫情影響，導致3月至5月停止營業，自停業起，可申請按停業面積停止計收租金。

勞工紓困部分，因應疫情對各行業衝擊，導致失業人口增加，市場處已向勞動部爭取924名人力協助市場防疫工作，盼減少失業人口。

市場處指出，會持續推動各市場的防疫作為外，對於公有零售批發市場、攤販集中場及地下街商場等，也會不斷推出紓困措施，盼減輕攤商及店家營運負擔，一起共度疫情難關。