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交通部推觀光紓困2.0 北市出現無薪假「撤案潮」
新冠肺炎持續延燒，交通部祭出第二波觀光紓困方案，昨日正式上路，其中薪資補貼引發外界熱議，只要業者不裁員、不放無薪假，政府就補貼員工4成薪資給雇主。對此，台北市出現「撤案潮」，台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，至少接了20多通旅宿業者來電詢問，陸續也有業者來文撤案。
疫情衝擊各行各業，截至今日為止，台北市總計有512家企業、9231人實施無薪假，其中旅宿、餐飲業者最多，佔總體比例45%，旅行社等資源服務業佔40%次之，批發零售業者位居第三。
施貞夙說，交通部紓困方案出爐後，補貼薪資部分，必須符合「不裁員」、「不放無薪假」標準，近日接獲旅宿業者來電詢問撤案事宜，截至目前為止，已有4家企業正式來文撤銷無薪假申請。
施貞夙表示，業者若有撤案需求，需向地方勞動局正式來文申請撤案，後續將通報勞動部，將相關資訊與交通部系統更新。
交通部13日核定第二波紓困補助計畫，分別針對旅行業、旅宿業及觀光遊樂業。只要業者今年3月客房住用率或總營業收入較去年衰退達5成者，依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案、或減薪未達2成的員工人數及減薪前薪資為基準，補貼每人每月薪資40％，最高2萬元，共3個月，且業者須營業中且3個月內不得資遣員工、停業或歇業。
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