交通部推觀光紓困2.0 北市出現無薪假「撤案潮」

新北市工務局針對陸橋進行檢討，已拆除20座使用率低且影響人行道的陸橋，但三重區重陽陸橋位處多時相路口，仍有使用必要性，市府不拆還增設3座電梯，方便高齡者或身障朋友使用，是新北市區既有道路第一處在陸橋增設的電梯；三重厚德國小通學路廊昨完成改善，今年還有4所學校會改善。

2020-04-13 22:05