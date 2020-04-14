新北防疫兵推做最壞打算 侯友宜：有備無患

新北市長侯友宜今天宣布預訂4月20日依「全民防衛總動員法」做兵棋推演，對於防疫做最壞打算及最好準備。他對媒體追問是否模擬封城時表示，有備無患，希望不要走到這一步。

侯友宜今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎疫情第40次應變會議」後表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）台灣疫情趨穩，但全球疫情並未舒緩，各單位仍須戒慎恐懼。

他表示，新北防疫工作「只有過而無不及」，他當場指示各局處以「全民防衛總動員法」為基礎，事先做好動員準備階段，進行人員、物資盤點，市府團隊必須「做最壞的打算、最好的準備」，預計4月20日辦理擴大管制兵棋推演，檢討並全力防堵疫情破口。

他說，疫情一旦出現破口，絕對不是一時能掌握的。他也盼這些計畫「備而不用」，但各單位必須透過兵棋推演的過程，更清楚自己的角色及熟悉彼此如何協調；未來疫情若真的升溫，需要有更進一步的作為時，才能快速、靈活的因應變局。

侯友宜參加另場市政行程接受媒體聯訪時，媒體追問4月20日兵推是不是就是要模擬新北封城，侯友宜表示，兵棋推演就未來擴大管制做好超前部署，讓所有的第一線的執法同仁能夠知道每一個人所扮演的角色及必須處理事項。「有備無患，希望不要走到這一步。」