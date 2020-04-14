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人工挖掘地下5米陰暗中推進汙水管線 中和區接管終完工

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市水利局採鋼套管內人工挖掘方式進行地下管線推進。圖／新北市水利局提供
新北市水利局採鋼套管內人工挖掘方式進行地下管線推進。圖／新北市水利局提供

捷運環狀線中和捷運站附近的社區漢皇super因捷運站施工及地下民生管線複雜問題，未能完成汙水下水道接管工程，經反應後，新北市長侯友宜指示新北市水利局及相關單位研議解決，最終以人工挖掘來推進汙水管線方式，於今年3月底完成接管，大幅改善社區生活及環境品質。

中和區為新北市府委託內政部營建署代辦汙水下水道建設區域，因此，中和區中山路二段沿線區域數中和第二期汙水下水道實施計畫範圍，營建署也在2016年完成大部分用戶接管。

唯獨中和捷運站附近用戶，因汙水下水道施工路徑及用地取得與環狀線工程重疊、周邊路段地下管線複雜，再加上環狀線完工後，各大維生管線配合捷運站往道路兩側埋設，造成地下空間不足、用戶接管更加艱難。

期間居民、地方議員及連和里長朱榮凱多次反應接管需求，但礙於上述困難外，還加上捷運施工路權已移交台台北市政府，有行政權責交疊問題。

侯友宜透過行動治理座談了解後，指示水利局及相關單位與北市府研議解決方案，經調查圖資、試挖尋找探詢施工路徑及多次評估後，最終採鋼套管內人工挖掘方式進行地下管線推進，避免擾民及毀損捷運橋墩基礎。

水利局指出，此挖掘方式是先在4處設置深達約5公尺小型工作井，再從工作井與工作井間以地下鋼套管人工挖掘推進汙水管線方式，佈設94公尺汙水管線連接社區的自設陰井與既有汙水管網後的收築人孔。

採用人工挖掘方式有工期較短、管線遷移較少、施工占用空間小、開挖破壞道路設施較少的優點，避免長期施工造成附近交通問題，再加上施工範圍於捷運站附近，也能避免推進機械誤傷地下管線及捷運橋墩基礎。

水利局表示，此工程自去年12月初開始施工，期間以不放棄、不推延、不推託精神持續發包相關汙水未納管的開工合約工程，並在今年3月底完工，全面改善新北市衛生環境，為市民創造更安靜、衛生的生活。

為避免推進機械誤傷地下管線及捷運橋墩基礎，以鋼套管內人工挖掘方式進行地下管線推進。圖／新北市水利局提供
為避免推進機械誤傷地下管線及捷運橋墩基礎，以鋼套管內人工挖掘方式進行地下管線推進。圖／新北市水利局提供
新北市水利局與各相關單位研議解決汙水下水道接管方案。圖／新北市水利局提供
新北市水利局與各相關單位研議解決汙水下水道接管方案。圖／新北市水利局提供

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