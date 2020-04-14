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新北首創建教生獎學金 每人2萬元

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至樹林全球傳動科技股份有限公司，了解及體驗建教合作生在廠家訓練的實際狀況。記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜今上午至樹林全球傳動科技股份有限公司，了解及體驗建教合作生在廠家訓練的實際狀況。記者吳亮賢 / 攝影

新冠肺炎疫情衝擊各項產業，為幫助建教合作生能無後顧之憂的學習，新北市宣布投注400萬元獎學金，鼓勵學業優秀的建教生，預計將補助195人，每人2萬元；另為鼓勵學生求學階段取得相關職群技術士證照，也加碼補助每人最多3000元，預計補助200名。

新北市長侯友宜今上午至樹林全球傳動科技股份有限公司，了解及體驗建教合作生在廠家訓練的實際狀況，他表示，新北開辦建教合作班已邁入第50年，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業，目前共有10校10科辦理建教合作班，約2400人。

教育局技職教育科長蔡秉欣指出，雖各地政府皆設立獎學金鼓勵學子，但始終沒有專門協助建教生的專案，新北市此次投入的400萬「新北學霸-建教合作圓夢獎學金的紓困專案」，不但是全國首創，同時也在疫情衝擊產業的狀況下，為弱勢建教生紓困。

瑞芳高工機械科建教班二年級的學生羅小育(化名)說，爺爺奶奶長期住院，外公外婆也領有身心障礙手冊，雖父母親都在瑞芳工業區上班，但家裡開銷太大，家境清寒，希望能成功申請到補助，減輕家裡的負擔。

新北市投入400萬元，成立「新北學霸-建教合作圓夢獎學金之紓困專案」，為全國首創。記者吳亮賢 / 攝影
新北市投入400萬元，成立「新北學霸-建教合作圓夢獎學金之紓困專案」，為全國首創。記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜今上午至樹林全球傳動科技股份有限公司，了解及體驗建教合作生在廠家訓練的實際狀況。記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜今上午至樹林全球傳動科技股份有限公司，了解及體驗建教合作生在廠家訓練的實際狀況。記者吳亮賢 / 攝影

疫情 瑞芳

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