北市稽查公廁 3處不潔挨罰

北市環保局定期稽查列管的7700餘座公廁公廁清潔品質，3月共告發包含知名大賣場、公有市場及加氣站共3處公廁不整潔，並依廢棄物清理法第11條、第50條，分別處1200元罰鍰；環保局也說，已要求各公廁管理單位，依環保署訂定的公共環境消毒指引確實執行消毒作業，降低公廁傳播病毒風險。

北市環保局3月共稽查公廁3542座次，查到3處環境不整潔而告發開罰，分別是家樂福重慶店，公有士林市場、北市北投區的溫馨加氣站，主要是便器有積垢、髒污，或洗手檯不乾淨、門窗有蜘蛛網等不潔情況，有的則是地板濕滑，還有廁間內垃圾桶未加蓋等問題。

環保局資源循環管理科長林鈺惠指出，3處公廁因初犯，都依法開罰公廁管理單位1200元，並要求限期改善，管理單位則在3月中旬完成改善，複查後評為優等。

林鈺惠表示，新冠肺炎疫情延燒，環保署訂有「COVID-19社區防疫公共環境消毒指引」，市府已通知列管的7700餘座公廁管理單位，依消毒指引，做好公廁範圍內會經常被接觸的水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等處消毒，垃圾桶也應加蓋。

林鈺惠說，依照指引，執行清潔消毒工作的人員應穿戴防護裝備，消毒作業要在當天泡製1：50 （以1分漂白水加49分的冷水）的稀釋漂白水／次氯酸鈉（1000ppm），用拖把或抹布擦拭後等15分鐘以上，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨，消毒頻率每天至少一次，來維護公廁安全潔淨環境。

林鈺惠也建議，公廁小便斗等衛生設備都是固定式，因使用需求較難保持社交距離，民眾如廁時應戴口罩。

士林市場自治會長林天來表示，已請清潔公司加強清潔作業，避免造成消費者觀感不佳，現在人已經夠少了，但不代表清潔作業可以放鬆。