大龍峒保安宮醫療奉獻獎受理申請 獎金100萬元

台北市大龍峒保安宮為紀念及發揚醫神保生大帝懸壺濟世精神， 舉辦第三屆醫療奉獻獎，4月10日起至5月15日受理申請，得獎者除頒發獎牌外，並給予獎金新台幣100萬元，歡迎各界推薦。

保安宮董事長廖武治指出，保安宮鼓勵在我國從事基層醫療工作醫師，以及在醫療資源缺乏偏遠地區服務，從事醫療工作30年以上的本國籍或外國籍醫師，或在醫療領域研究或創新與重大成就的醫師。另也鼓勵對醫學教育、學術研究或有重大貢獻的醫療團體或機構，辦理「醫療奉獻獎」獲獎醫師或機構，除獲得獎牌外，並獲得獎金新台幣100萬元。

保安宮指出，台北保安宮第三屆醫療奉獻獎自4月10日起至5月15日受理申請，經評選委員會複審通過後，於6月20日公布得獎名單，並於6月30日公開頒獎表揚，得獎者除頒發獎牌外，並給予獎金新台幣100萬元，歡迎各界推薦。