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新北防疫做最壞打算 將就擴大管控兵棋推演

中央社 / 新北14日電

新北市長侯友宜今天表示，預定於20日進行兵棋推演，將以疫情突然瞬間上升的最壞打算，以全民防衛總動員機制模擬擴大管制作為。

侯友宜今天召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第40次應變會議」，會中聽取各局處的防疫進度及作為並表示，目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情是穩定的，但全球疫情仍未舒緩下來，必須要戒慎恐懼的做好防疫的工作。

他表示，新北市的防疫工作「只能過，不能不及」，目前疫情狀況看起來是比較舒緩，但如果有一個破口出來的時候，是不能一下子就能掌控住，只能做最壞的打算，因此，他決定在4月20日進行新北市所有防疫作為做一個總盤點，在防疫上要做最壞打算及最好的準備，就擴大管制超前部署辦理兵棋推演。

他表示，兵棋推演上將採用全民防衛總動員機制進行超前部署及整備，藉此讓市府應變上更熟練，不要疫情突然瞬間上升的時候，出現手忙腳亂的情形，面對疫情改變時能隨時採取更靈活、彈性的作為。

他強調，針對疫情驟升擴大管制的兵棋推演，只是讓大家熟悉相關作為及如何做到最到位，但最好是這些作為都能備而不用，但萬一疫情出現最不好的狀況時，「我們要知道這個方式要怎麼做」，大家都很清楚自己在工作上的角色及定位。

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