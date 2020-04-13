台北公館續辦YouBike2.0 從16日起費率優惠縮水

台北市政府推動公共自行車YouBike2.0計畫，從今年1月15日起，在公館地區推動3個月試辦，且打出優惠活動，租借前30分鐘只收費2元；台北市交通局今天表示，考量整體服務滿意度達91%，公館地區的YouBike2.0將繼續提供服務，未來是否擴大範圍，仍待內部討論，且從4月16起費率將比照YouBike1.0，採前30分鐘收費5元。

台北市交通局表示，公館地區推動試辦YouBike2.0，營運迄今即將滿3個月，累積租借次數已近50萬車次，使用人數逾6萬人，平均每車每日周轉率約10次以上，所以3個月試辦期滿後，在4月16日起繼續提供服務，但費率則比照YouBike1.0採前30分鐘收費5元。

台北市交通局指出，YouBike2.0採車機及輕樁設計，跳脫以往框架，致無法與既有YouBike1.0設備相互借還，為實測民眾對YouBike2.0計畫接受程度與使用評價，從今年1月15日起，公館地區及台大校園內試辦，整體服務民眾滿意度達91%。

台北市交通局也說，針對試辦成果，公館地區的YouBike2.0將持續提供服務，且從4月16日起，將比照既有YouBike1.0費率，第1個30分鐘優惠使用收費5元，搭配公車捷運轉乘優惠及公共運輸定期票，可享第1個30分鐘免費。