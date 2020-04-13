動保處教民眾挑選寵物撇步 犬貓買賣避爭議

新北市政府動保處今天說，犬貓買賣消費爭議多，有人到寵物店買回法國鬥牛犬幼犬9天就病死，求償無門。他們呼籲民眾購買前應注意現場觀察動物健康狀況等撇步，才能確保權益。

動保處表示，購買寵物糾紛多，江姓民眾於1月30日至板橋區某一寵物店購買一隻1個多月大的法國鬥牛犬，買回就有感冒症狀，經治療仍因感冒併發呼吸道炎症而住院，最後於2月7日宣告不治。

動保處表示，江姓民眾要求店家退還購買犬隻價金及支付所有醫療費用，但店家不願賠償且未出席消費爭議協調會，最後因雙方無法達成和解共識而產生糾紛。

為避免發生消費爭議，動保處提醒民眾要購買寵物之前應注意幾點撇步，以保障自身權益，首先是慎選寵物店家，民眾可至行政院農委會官網查詢合法寵物業者名單。

動保處說，其次是至現場觀察動物健康狀況，包括能否自主進食飲水、也要關注飲食量、體重、眼睛、眼睫膜是否紅腫充血，無分泌物沾濕眼周毛髮、鼻子濕潤無鼻涕、耳朵乾淨無分泌物及異味等情況。

動保處指出，民眾接著要看寵物的活力精神、親近人狀況、體溫、毛髮乾淨整潔，寄生蟲或掉毛、糞便型態是否呈黃色條狀，而非拉稀便或血便、肛門周圍是否乾淨無寄生蟲或下痢便沾汙毛髮、尿液是否呈淡黃色、是否施打基礎疫苗及體內外驅蟲。

最後才是參與各動物之家或動保處官網生命教育雲端課程，了解自身是否適合養寵物及認識犬貓習性與特性，購買仔細瀏覽寵物買賣契約書內容，了解是否條列載明犬貓傳染病或遺傳性疾病等補償方式，如此才能保障自己消費權益，減少糾紛的發生。不過，動保處還是建議民眾以領養代替買賣