新北連日趕工增設淹水感測器 預計8月底完成104處
雨季來臨和近年強降雨，新北市水利局趕工增設淹水感測器，預計8月底前，全市可完成104處物聯網淹水感測設備，搭配設在雨水下水道水位計，全天候監控市區路面及下水道水位變化。
水利局去年已在新北轄區重要積淹水熱點設置70組物聯網淹水感測設備，今年再向經濟部爭取經費於淹水潛勢地區增設34處淹水感測器，預計8月底可完成共104處物聯網淹水感測設備。
物聯網淹水感測設備將結合設置在雨水下水道的水位計設備，24小時監控新北市區路面、下水道、及重要市管河川及區域排水的水位數據變化，讓新北邁向智慧化防汛安全城市。
另外，淹水感應器還搭配智慧物聯網水情系統，透過水情資訊及路口監視器，整合中央氣象局雨量站及經濟部水利署水位站數據，運用數值地形圖與地理資訊技術（GIS），可快速顯示各淹水熱點現況，並藉由防汛監測所累積的大數據，作為後續智慧化的防災科技基礎。
水利局表示，今年汛期即將來臨，為此除了請專業儀器廠商穩定70組前端設備、維護每日監測系統正常運作外，今年3月還抽查淹水感測器運作情況，確保豪大雨來臨時能發揮功效，回傳水位訊息至水情系統，以便即時掌握防災契機，讓民眾生活品質及安全更有保障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言