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新北連日趕工增設淹水感測器 預計8月底完成104處

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市8月底前增設104處物聯網淹水感測設備，圖為八里龍米路2段淹水感測設備及後端系統。圖／新北市水利局提供
新北市8月底前增設104處物聯網淹水感測設備，圖為八里龍米路2段淹水感測設備及後端系統。圖／新北市水利局提供

雨季來臨和近年強降雨，新北市水利局趕工增設淹水感測器，預計8月底前，全市可完成104處物聯網淹水感測設備，搭配設在雨水下水道水位計，全天候監控市區路面及下水道水位變化。

水利局去年已在新北轄區重要積淹水熱點設置70組物聯網淹水感測設備，今年再向經濟部爭取經費於淹水潛勢地區增設34處淹水感測器，預計8月底可完成共104處物聯網淹水感測設備。

物聯網淹水感測設備將結合設置在雨水下水道的水位計設備，24小時監控新北市區路面、下水道、及重要市管河川及區域排水的水位數據變化，讓新北邁向智慧化防汛安全城市。

另外，淹水感應器還搭配智慧物聯網水情系統，透過水情資訊及路口監視器，整合中央氣象局雨量站及經濟部水利署水位站數據，運用數值地形圖與地理資訊技術（GIS），可快速顯示各淹水熱點現況，並藉由防汛監測所累積的大數據，作為後續智慧化的防災科技基礎。

水利局表示，今年汛期即將來臨，為此除了請專業儀器廠商穩定70組前端設備、維護每日監測系統正常運作外，今年3月還抽查淹水感測器運作情況，確保豪大雨來臨時能發揮功效，回傳水位訊息至水情系統，以便即時掌握防災契機，讓民眾生活品質及安全更有保障。

新北市8月底前增設104處物聯網淹水感測設備，圖為八里龍米路2段淹水感測設備及後端系統。圖／新北市水利局提供
新北市8月底前增設104處物聯網淹水感測設備，圖為八里龍米路2段淹水感測設備及後端系統。圖／新北市水利局提供

淹水 物聯網

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