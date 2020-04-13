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新北安心即時上工計畫 首日326人登記

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北「安心即時上工計畫」今開放申請登記，首日就有326人前來登記。圖／新北就服處提供
新北「安心即時上工計畫」今開放申請登記，首日就有326人前來登記。圖／新北就服處提供

新北「安心即時上工計畫」今開放申請登記，首日就有326人前來登記，新北就服處長林澤州說，受理登記後就審核資格，明天會通知民眾到哪上班，最快周三就可上工，協助各局處量體溫、消毒或是行政庶務等工作。

林澤州表示，民眾今前來申請時，就可依據意願勾選欲前往的職缺，包括各區公所、戶政事務所、學校等單位，協助量體溫、消毒、送公文等工作，也可在區公所協助撥打關心電話，協助進行各種防疫工作。

林澤州說，新北預計有1000個職缺，民眾只要在就業服務站上進行身分認定，符合資格者即可派工，免去面試等繁雜程序，若職缺數不夠會再向中央爭取經費，並與各機關討論是否有職缺，這幾天會再繼續觀察。

今前往就服處提出申請的陳姓民眾說，第一次可以不用面試這麼快就找到工作，而且還是在疫情嚴峻的時候。林澤州表示，安心即時上工計畫預計到今年底，會依據狀況進行彈性調整，很踴躍就會提前跟中央反映。

新北就服處指出，申請對象為登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於23800元以下者，就能向各地就業服務站提出申請。

就服處說，符合資格將安排公部門工作，每小時工資158元、每月最高80小時、薪資12640元，工作期間最長6個月。另不符資格者，就服站也提供相關求職登記、就業媒合、就業輔導等服務，弱勢就業者會有專人給予協助。

新北「安心即時上工計畫」今開放申請登記，首日就有326人前來登記。圖／新北就服處提供
新北「安心即時上工計畫」今開放申請登記，首日就有326人前來登記。圖／新北就服處提供

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