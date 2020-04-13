快訊

跨越窄道沒安全防護配備 洗窗工人從15樓墜落慘死

整理包／新冠肺炎抗疫紓困 看各行業可申請哪些補助

北市搜救犬HUMBLE退役 喜覓寄養新家

中央社 / 台北13日電

為讓搜救犬退役後可享幸福生活，台北市消防局今天舉行退役搜救犬HUMBLE寄養簽約儀式，除表揚牠長年貢獻救災工作，也頒贈感謝狀給熱心照顧的李姓女市民。

北市消今天發布新聞稿表示，由於馴犬空間及馴養資源有限，自民國104年8月28日起就率全國之先，與民間愛犬家庭簽訂契約辦理退役搜救犬寄養作業；為妥善照護退役搜救犬與擴大民眾參與搜救犬馴養工作，今年也再次開放6歲公犬HUMBLE供熱心民眾申請寄養。

經審慎評估寄養家庭的豢養環境與條件，北市消說，最終決定由台北市民李姓女飼主取得寄養權，並於今天下午辦理退役搜救犬寄養簽約儀式。

消防局長吳俊鴻現場頒授「榮譽市犬」獎章，以表揚HUMBLE長年對於救災工作的貢獻，同時頒贈感謝狀給熱心的李姓女飼主，感謝她對退役搜救犬的照顧，盼HUMBLE退役後能安養天年。

北市消防局表示，舉辦搜救犬寄養家庭簽約儀式，主要是感謝熱心提出申請的愛狗人士，也希望未來各界對於搜救犬馴養工作給予最大的支持與鼓勵。

搜救犬 寄養家庭 北市

延伸閱讀

掛布條指控安親班業者痛毆鄰居 北市議員李慶元遭起訴誹謗

北市防疫優先 2020螢火蟲季取消

陳時中夫人加持 北市國台灣加油音樂會網路直播

捐三千防護衣 保護北市第一線醫護

相關新聞

口罩販賣機大排長龍遭議員打臉？柯文哲：會檢討

為解決藥局排隊人龍，台北市長柯文哲力推口罩販賣機，昨日正式開賣，不料民眾仍大排長龍，遭議員反酸根本沒解決問題。對此，柯文...

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

為了減輕民眾買口罩的負擔，台北市長柯文哲推出「口罩自動販賣機」，還稱因為「看到大家花時間排口罩很受不了」，不過口罩自動販...

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

中央疫情指揮中心要求公有市場採買民眾9日起需戴口罩，新北市隨即宣布勸導不聽者，最高將罰1萬5千元。對此，台北市副市長黃珊...

掛布條指控安親班業者痛毆鄰居 北市議員李慶元遭起訴誹謗

台北市議員李慶元前年於一間安親班外牆懸掛大型布條，指控超收學童、違建等多項違法及痛毆陳情鄰居。安親班楊姓負責人提告李及住...

影／口罩政策開罰民眾雙北不同調 侯友宜：處罰是不得已

為防堵疫情擴張，新北市政府跟進中央疫情指揮中心要求，公有市場及夜市攤商及採買民眾都需配戴口罩，若經勸不改，可依《傳染病防...

「借人頭」方式私營八大行業 新北抓包違規業者強制斷水電

為杜絕不肖業者使用人頭作為商業登記負責人，並在住宅區內經營八大行業，新北市公共安全稽查小組本周針對三重某家在住宅區違規營...

防範新冠肺炎傳染 新北地院增設臨時服務中心

新北地方法院因應新冠肺炎疫情，今啟用「臨時為民服務中心」，進行人流管制，降低疾病傳染風險。服務中心上路的第一天，民眾普遍...

超級鐵人賽13天半每天只睡1小時 蔡明宜獲卓越市民

長期推廣鐵人三賽運動的蔡明宜教練，經由台南市議會議長郭信良推薦，獲選為卓越市民，是台南縣市合併後第2位獲此殊榮的運動員。

藍綠議員同喊社宅減租 侯友宜：我們都會做

新冠肺炎疫情蔓延，許多民眾工作、收入連帶收到影響，新北市議會民進黨團要求新北市府跟進中央，降租社宅店鋪及住戶租金，國民黨...

中市府防疫升級 釋出800打工缺最高月入1.2萬

台中市政府向勞動部申請經費推動「安心即時上工計畫」提供800個公部門短期與防疫相關職缺，經用人單位進用後，每人每月最多服...

給條安全的路 新北改善通學步道、重陽陸橋加電梯

新北都會區早期發展未注意人行道條件，新北工務局去年起針對都會區校園改善通學路廊，並拆除使用率低的陸橋，不過位於三重區重新...

捐三千防護衣 保護北市第一線醫護

由於全球新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣目前雖然控制得當，台北市長柯文哲上午出席防疫物資捐贈儀式時表示，受到全球化的影響，其它...

熱門新聞

影／送出1片口罩還回8片 排隊名店：台灣人最美！

麻豆、佳里「怎麼養4間全聯？」 在地人曝關鍵：是鄉鎮中心

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

溪湖媽遶境成防疫破口？彰化衛生局：參加人員自主管理14天

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。