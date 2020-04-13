北市搜救犬HUMBLE退役 喜覓寄養新家

為讓搜救犬退役後可享幸福生活，台北市消防局今天舉行退役搜救犬HUMBLE寄養簽約儀式，除表揚牠長年貢獻救災工作，也頒贈感謝狀給熱心照顧的李姓女市民。

北市消今天發布新聞稿表示，由於馴犬空間及馴養資源有限，自民國104年8月28日起就率全國之先，與民間愛犬家庭簽訂契約辦理退役搜救犬寄養作業；為妥善照護退役搜救犬與擴大民眾參與搜救犬馴養工作，今年也再次開放6歲公犬HUMBLE供熱心民眾申請寄養。

經審慎評估寄養家庭的豢養環境與條件，北市消說，最終決定由台北市民李姓女飼主取得寄養權，並於今天下午辦理退役搜救犬寄養簽約儀式。

消防局長吳俊鴻現場頒授「榮譽市犬」獎章，以表揚HUMBLE長年對於救災工作的貢獻，同時頒贈感謝狀給熱心的李姓女飼主，感謝她對退役搜救犬的照顧，盼HUMBLE退役後能安養天年。

北市消防局表示，舉辦搜救犬寄養家庭簽約儀式，主要是感謝熱心提出申請的愛狗人士，也希望未來各界對於搜救犬馴養工作給予最大的支持與鼓勵。