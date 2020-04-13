議員籲社宅減租 侯友宜：積極協助弱勢度難關

疫情延燒，新北市議員劉美芳等人要求社會住宅月租減免，以減輕弱勢族群生活壓力，新北市長侯友宜表示，防疫是一個持久戰，已影響到經濟的發展，會積極協助弱勢族群度過難關。

新北市國民黨籍議員劉美芳、宋雨蓁、王威元及廖先翔等人今天召開記者會表示，無法預測新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情何時會結束，政府展開各行業的紓困專案，卻遲遲未見對於居住在社會住宅的青年朋友、弱勢族群有任何方案。

他們表示，希望爭取對於失業、放無薪假的房客能免租，以紓解房客們立即面臨的生活壓力，為讓大家能在新北安居樂業，他們建議若疫情於5月至7月期間仍持續嚴峻，沒有緩和跡象，建請市府全面減租30%-50%；同時，他們也呼籲中央政府對新北市林口選手村社會住宅也能給予房租減免的紓困。

對此，侯友宜接受媒體聯訪時表示，防疫是一個持久戰，影響到經濟的發展，更重要的是有一些弱勢族群，需要政府給予減稅或補貼租金，市府目前都在盤點及逐一解決紓困的問題，積極協助弱勢族群度過難關。

新北市城鄉局表示，新北社宅出租共1355戶，6月將續有國光社宅200戶入住，因此，市府正對是否給予住戶月租緩繳或減免等紓困方案進行精算及研議中，仍未定案。