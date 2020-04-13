新北潑水節改「線上潑」 3款遊戲限時搶玩
每年4月，新北市府都會在中和舉辦潑水節活動，至今連續22年，每年都吸引上萬人參加，但今年因新冠肺炎疫情，實體潑水活動首度喊卡，改推出「新北市潑水節Online」，今正式上線。共有「街頭水槍大戰」、「AR泡沫祈福浴」及「專屬祈福卡製作」3款遊戲，同時還能抽緬甸街（華新街）美食體驗金及空氣清淨機，活動從即日起至4月26日。
新北市文化局指出，受新冠肺炎疫情影響，除了做好防疫外，也不能讓民眾錯過東南亞最重要的傳統節慶，因此規劃線上潑水節代替實體活動，並推出3款遊戲，讓民眾用手機就可以參加潑水祈福。
其中「街頭水槍大戰」，以中和華新街為場景，民眾可模擬走上街頭、大玩水槍戰的快感；「AR泡沫祈福浴」則結合Facebook濾鏡遊戲及擴增實境（AR）技術，偵測人臉後，便可換上一身緬甸傳統服飾；另外，透過「專屬祈福卡製作」，則可為辛苦的防疫醫護人員及世界各地民眾打氣，將祝福從新北市串聯出去。
文化局表示，除了線上遊戲體驗，還準備了多項好禮，凡完成「街頭水槍大戰」第一階段指定任務，即可獲得50元華新街美食體驗金電子券，限量6000份；完成第二階段挑戰且入圍遊戲霸主者，還有機會抽中PS4遊戲機。
文化局說，美食體驗金使用時間自即日起至5月13日，憑券到華新街30間合作店家，出示專屬代碼即可扣抵；另外，民眾只要錄製或拍攝「AR泡沫祈福浴」遊戲畫面，或將自製祈福卡分享至文化局臉書粉專指定貼文，並完成留言祝福等步驟，就可抽抗敏空氣清淨機。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言