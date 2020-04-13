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進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
面對外界批評聲浪，台北市長柯文哲今下午悄悄現身信義區健康中心外頭，視察口罩販賣機的販售情況。圖／擷取自台灣民眾黨後援會臉書粉絲團
面對外界批評聲浪，台北市長柯文哲今下午悄悄現身信義區健康中心外頭，視察口罩販賣機的販售情況。圖／擷取自台灣民眾黨後援會臉書粉絲團

為了減輕民眾買口罩的負擔，台北市長柯文哲推出「口罩自動販賣機」，還稱因為「看到大家花時間排口罩很受不了」，不過口罩自動販賣機昨在信義區健康中心試賣，吸引民眾大排長龍，機器甚至一度故障，遭民進黨台北市議員簡舒培批評，柯把話講太早、太滿，但實際上，每機台都還是有區公所同仁在協助，簡直是浪費人力又達不到效果。

面對外界批評聲浪，柯文哲今下午悄悄現身信義區健康中心外頭，視察口罩販賣機的販售情況。柯文哲直言，確實有檢討空間，要先試行一個禮拜「debug 」(除錯)，預計最快下周開始，在12行政區健康服務中心普設口罩自動販賣機。

柯文哲表示，北市未來會擺更多口罩販賣機，自己的指令是下個禮拜12行政區全部都要設置，所以要看看這一個禮拜可以debug(除錯)到什麼程度。

柯文哲表示，現在的口罩自動販賣機不僅賣大人口罩，也賣兒童口罩，但根據統計，兒童口罩的販售量僅15％，大人則有85％，所以已經下令，未來只賣大人口罩，兒童改為人工販售，這樣一來民眾購買時，只要「逼」一聲就好了，不用再做選擇，也節省時間。

此外，柯文哲也提到，目前悠遊卡購買口罩，都要「逼兩次」，第一次「逼」聲是機器連線，第二次「逼」聲才是扣款，但很多民眾誤以為第一聲「逼」就是扣款，悠遊卡直接從感應區移開，導致一直付款失敗，如今已要求連線聲拿掉，扣款聲加大，避免民眾誤會。

柯文哲坦言，目前販賣機都是先扣款，口罩售出後，才和健保局連線，導致有70幾筆資料，儘管有買到口罩，但健保局卻沒有連線到，換句話說，民眾還可以再持健保卡去別的地方買口罩，也是一個「bug」(錯誤)，已要求廠商修正，應該是要先和健保局連線，才可以買口罩。

柯文哲說，為了避免民眾大排長龍，販賣機排隊動線也要做更改，如果順利的話，一台機器一個小時最多賣60份口罩，三台機器總計180份，每天販售10個小時，最多可售出1800份口罩；目前試驗就是一步步來。

至於有民眾建議口罩自動販賣機可以在醫院或是其他地方設置，柯文哲說，口罩是醫療用品，規定只能在藥局等地方販售，我們也沒有故意突破法令限制；若是口罩不算醫療用品，那甚至可以在夾娃娃機店販售，所以這是不得已的，只能在醫療處所。

為了減輕民眾買口罩的負擔，台北市長柯文哲推出「口罩自動販賣機」，還稱因為「看到大家花時間排口罩很受不了」，不過口罩自動販賣機昨在信義區健康中心試賣，吸引民眾大排長龍，機器甚至一度故障。圖／聯合報系資料照
為了減輕民眾買口罩的負擔，台北市長柯文哲推出「口罩自動販賣機」，還稱因為「看到大家花時間排口罩很受不了」，不過口罩自動販賣機昨在信義區健康中心試賣，吸引民眾大排長龍，機器甚至一度故障。圖／聯合報系資料照

口罩 柯文哲 健保卡

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