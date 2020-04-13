優先援助長照防疫 新北照服員每人2片口罩

新冠肺炎疫情來勢洶洶，年長者被視為感染高風險族群，為此新北市將長照機構列為首要物資援助對象，2月起即優先提供戰備物資給全市2300名照服員，每人2片口罩，市長侯友宜今也特別至板橋頤安老人日間照顧中心視察防疫情形，中心內35位失智長者採取分艙分流，以椅子或屏風等大型物品隔絕，採取「保護不隔離」的方式，讓失智失能的長輩，仍然能夠得到妥適的照顧。

侯友宜今到達日照中心時，先遵照SOP，於門口量體溫、消毒手部，再由工作人員詢問接觸史及旅遊史後才進入，由於長輩們抵抗力較弱且待在分隔的區域，侯友宜也保持距離向長輩問好，並提醒要保持安全距離、戴口罩、勤洗手，適時起身動一動增加免疫力。

侯友宜表示，新北市有44家的公共托老中心，從過年前到現在，都採取「保護不隔離」的方式，讓這些失智失能的長輩，仍然能得到妥適的照顧；另外，中央的每一套政策，都要求要落實，讓長輩的距離拉開到1.5公尺，戴上口罩做運動，活得健康、活得快樂。

頤安老人日間照顧中心主任陳盈卉指出，3月中即遵循社會局公告的防疫措施，全面暫停銀髮俱樂部、共餐服務及訪客探視，中心內35位失智長者也採取分艙分流措施，以椅子或屏風等大型物品隔絕，將長輩們分為6人一組，減少聚集人數。

陳盈卉說，長輩的用餐圓桌，已從一桌5人縮減為3人，一人一份套餐避免共食，並且放上特製的隔板以及在水杯上加上杯蓋，防止飛沫傳播；另外在長輩離開中心後，也會用1比100的漂白水全面消毒環境，到了夜晚則開啟10幾台紫外線消毒燈，徹底做好防疫工作。