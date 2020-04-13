口罩販賣機大排長龍遭議員打臉？ 柯文哲：會檢討

為解決藥局排隊人龍，台北市長柯文哲力推口罩販賣機，昨日正式開賣，不料民眾仍大排長龍，遭議員反酸根本沒解決問題。對此，柯文哲受訪時表示「會檢討」，但他認為重點是速率，每個點一小時可以賣多少才是重點。

柯文哲下午出席惇敘工商產官學合作活動，針對是否會解決一人拿多張健保卡購買，柯文哲受訪時表示，「其實他重點是管制」。柯文哲接著說，每一台口罩販賣機，一小時平均可以賣60組，共有三台，10小時下來就是1800組，效益會高很多。

至於能否接受口罩販賣機排隊人龍，柯文哲認為，重點是速率，每個點一小時可以賣多少份口罩，才是重點。

台北市在信義區健康服務中心設有3台口罩販賣機，可日售成人900份、兒童20份口罩，首日共販售410組，目前仍在測試階段。販賣機開放時間是平日上午8點半至晚上6點半、假日上午8點半至中午12點。有民眾一大早6點多就來排隊，排上1、2個小時才買到口罩。