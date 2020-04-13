掛布條指控安親班業者痛毆鄰居 北市議員李慶元遭起訴誹謗

台北市議員李慶元前年於一間安親班外牆懸掛大型布條，指控超收學童、違建等多項違法及痛毆陳情鄰居。安親班楊姓負責人提告李及住戶等4人涉妨害名譽。台北地檢署認為，安親班是否有超收等不法，屬於可受公評之事，但李明知毆傷案經起訴、判決都無證據顯示與安親班有關，今依誹謗罪起訴李。

據了解，這間安親班位於台北市文山區，多年來與樓上的華興里陳姓里長一家人相處不睦。李慶元接獲陳情，2018年9月間在陳姓里長一家三口同意之下，於建物外牆掛大型布條並刊登陳姓里長被人毆打到坐輪椅照片。

廣告內容影射安親班涉嫌教唆傷害陳情人，並指控違法超收學童、違規使用違建、非法私車載童、痛毆陳情鄰居。楊姓男子認為被誣陷而名譽受侵害，提告李及陳姓一家三口涉妨害名譽。

李慶元坦承向陳姓里長借用外牆懸掛布條，辯稱自己是受理民眾陳情。檢方查出，陳姓里長被毆打一事，已經檢察官起訴、法院判決，但沒有確切事證顯示與安親班有關連性，遑論業者教唆打人。

檢方認為，李明知判決結果卻仍指控安親班業者毆打陳情鄰居，構成誹謗罪；至於陳姓里長一家三口辯稱，僅出借外牆給李慶元，不知道李用於何事，事前也不知道布條內容，因此依罪嫌不足，給予3人不起訴處分。