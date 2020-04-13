遠距學習不中斷 業者贈新北20萬學生線上英語課程
新冠肺炎疫情尚無趨緩趨勢，新北市教育局今與tutorJr合作推出市價逾2000萬的新北國小學生「防疫安心學專案」，引進外籍老師線上真人即時教學英文講堂，不僅能讓20萬名學童線上學習課程，更提供偏鄉小學互動雲端教室課程，讓新北學子不論在校或在家都能學習，透過科技落實英文學習無落差理念。
為提升孩童英語能力及未來競爭力，tutorJr免費提供新北市20萬名國小學童每人1個月線上真人即時教學大會堂課程，讓學生在防疫期間也能在家安心學習。
課程因應各年級客制適合內容，如小一至小三為「童歌帶動唱」、小四至小六為「故事角落-安弟搭飛機去法國」，另有故事繪本及手作等超過200堂課程，讓孩童自由選擇課程學習。
新北市教育局長張明文表示，感謝tutorJr捐贈科技化的雙語教育資源，讓新北20萬名國小學生能免費享用線上即時互動教學，在新北推動雙語課程時，也能鼓勵學童養成自主學習的好習慣。
另外，tutorJr也針對偏鄉地區學校免費提供2100堂互動雲端教室課程，讓新北偏遠小學透過外師線上Live教學，並加入中師從中協助，雙語教學一次到位，1個班級每週1堂可持續學習1學期共14周。
tutorJr總經理黃嘉綺表示，透過科技實現因材施教理念，並藉由專利DCGS系統、大數據演算，為孩童客製適合教材，有效提升學習力
同時，課程還會運用AI偵測學生情緒、表情及互動力，讓學習得以反饋，能夠適時調整教材及教學方式，而這次捐贈總價值逾2000萬的「防疫安心學公益計畫」課程，盼孩童能增進英語能力。
教育局表示，新北自2007年起小一生有英語課程，並隨著年級增加英文課程節數，更聘任90位外師推動雙語實驗課程、英速魔法學院及英語營隊服務，為全台聘任外師人數最多縣市，未來將導入更多元英語學習模式，讓雙語課程推廣至全新北。
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