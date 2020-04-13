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「借人頭」方式私營八大行業 新北抓包違規業者強制斷水電

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
依都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區不得經營視聽歌唱業、酒家業等八大行業。圖／新北市城鄉局提供
依都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區不得經營視聽歌唱業、酒家業等八大行業。圖／新北市城鄉局提供

為杜絕不肖業者使用人頭作為商業登記負責人，並在住宅區內經營八大行業，新北市公共安全稽查小組本周針對三重某家在住宅區違規營業且逃漏稅業者進行斷水斷電處分，宣示防疫期間執法不打烊魄力。

都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區不得經營酒店業、視聽歌唱業等八大行業，然此案王姓業者涉嫌利用「借人頭」方式，在新北經營數家八大行業場所，近3年多次查獲違規情事，裁罰金額高達100萬，但均未依法繳款。

新北市城鄉局長黃一平表示，由於部分惡劣業者以「借人頭」方式作為商業登記負責人，然該掛名負責人名下幾乎零所得及無不動產，導致追繳罰鍰困難。

公安稽查小組持續稽查取締，再度查獲王姓業者在三重住宅區違規經八大行業，即刻依都市計畫法第79條規定處以罰鍰，並將該場所執行斷水斷電處分，展現市府打擊不肖人頭業者決心及魄力。

新北市政府再次呼籲，土地及建物的使用須遵守都市計畫法新北市施行細則的相關規定，經營八大行業須在合法分區內。

若透過人頭經營八大行業來規避罰鍰，經查獲違規情節重大者，將採取必要強制作為，以展現市府的決心及魄力，請不肖業者切勿抱持僥倖心態挑戰公權力、以身試法。

都市計畫 公安

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