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北市防疫優先 2020螢火蟲季取消

中央社 / 記者梁珮綺

北市公園處今天表示，原訂今天至5月3日在大安森林公園、木柵公園及榮星花園舉行的「2020台北市螢火蟲季活動」，因應武漢肺炎疫情而取消。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，全球致力防疫。台北市原訂今天至5月3日在大安森林公園、木柵公園及榮星花園舉行「2020台北市螢火蟲季活動」，期間推出解說導覽、音樂會、世界地球日、DIY課程、影片播映等系列活動，因疫情取消。

不過，民眾仍可自行前往各公園欣賞螢火蟲。

公園處長陳榮興表示，大安森林公園、木柵公園及榮星花園是台北市都會區少數可見到螢火蟲飛舞的公園，提醒民眾不要在公園生態池中隨意放生外來種動植物，因外來種強勢且繁殖力強，會壓迫本土種的生存空間，也會影響螢火蟲食物攝取來源、破壞棲地環境。

陳榮興提醒，民眾夜間賞螢時，不要使用手電筒或閃光燈照，不過度干擾才是正確賞螢的觀念。

青年公園管理所主任王淑雅則補充，雖然公園屬於戶外開放空間，為防範疫情，民眾仍要注意保持社交距離，並戴口罩做好防疫措施。

大安森林公園 北市 螢火蟲

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