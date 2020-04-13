新北批發市場防疫再升級 交易平台加裝隔板防飛沫

新冠肺炎持續延燒，為確保民生農產不中斷，新北市向中央爭取配撥批發市場從業人員醫療口罩，同時各批發市場也備妥防疫應變方案三機制，做好準備防堵疫情發生。

新北市共有板橋、三重果菜、樹林肉品、泰山家禽合作社等4家批發市場，基於疫情嚴峻，市府除向中央爭取配撥約2萬9000片醫療口罩給各批發市場的從業人員，近期已率續發放，並嚴格實施進出佩戴口罩政策。

新北市農業局自疫情發生後也成立專案小組整備，除了實施市場人員管控及作業場域消毒等作業外，也擬定應變三機制「產線獨立、作業分流、區域聯防」，因應群聚感染造成市場封閉，導致農產供應斷鏈情況。

平時各生產線為獨立運作，若發生單一案例須封閉局部場域，將由其他生產線支援；若發生全場封場的情況，將請動北台區域聯防，協調鄰近縣市互相支援，確保農產供應不斷鏈。

此外，農業局也持續執行各市場消毒作業，在場區內建立單一通道、設置體溫檢查哨、人員入場須先量體溫、酒精消毒、戴口罩並列冊。

載運蔬果、豬隻、禽隻車輛也須進行消毒，當日作業結束後全場區再消毒一次，確保場區人員安全，而果菜批發市場也會在拍賣交易作業台上加裝壓克力隔板，防止職員與各承銷人接觸造成飛沫傳染。