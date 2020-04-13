超級鐵人賽13天半每天只睡1小時 蔡明宜獲卓越市民

長期推廣鐵人三賽運動的蔡明宜教練，經由台南市議會議長郭信良推薦，獲選為卓越市民，是台南縣市合併後第2位獲此殊榮的運動員。

上午市長黃偉哲頒發卓越市民匾額給蔡明宜，郭信良表示，蔡明宜雖然年近60歲，還年年參加超級鐵人賽，讓國際鐵人三項運動界看到台南，真正是台南之光。

郭信良指出，蔡明宜為安南區土城聖母廟路跑隊隊長，光是參加馬拉松比賽就完成了一百多場，後來再加上游泳及自行車，轉型為鐵人三項運動員。蔡明宜不僅參加一般的鐵人三項比賽，更屢屢出國參加超級鐵人賽，展現堅毅的台灣精神，令人佩服。

蔡明宜表示，鐵人三項比賽必須於指定時間內完成游泳3.8公里、自行車180公里、跑步42.195公里，總距離226公里；超級鐵人三項賽要完成的總距離更是數以倍計，要完賽的難度也加倍提高。以他去年參加的墨西哥超級鐵人三項賽為例，他連續游泳超過30小時，騎自行車和路跑則各花去6天6夜的時間，這13天半的賽程裡，平均每天只睡1小時。

蔡明宜除了參與台灣舉辦的鐵人三項比賽，在2018年到瑞士參加超級鐵人三項賽226X5次(總賽事距離1,130公里)，2019年更到墨西哥參加超級鐵人三項賽226X10次(總賽事距離2,260公里)，皆是台灣第一位參加比賽的運動員，而且分別拿下全球第五名及第九名的佳績，讓世界各國看到台灣運動員的實力。