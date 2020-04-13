聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍綠議員同喊社宅減租 侯友宜：我們都會做
新冠肺炎疫情蔓延，許多民眾工作、收入連帶收到影響，新北市議會民進黨團要求新北市府跟進中央，降租社宅店鋪及住戶租金，國民黨市議員今也召開記者會，要求免收失業或無薪假者租金；對於是否會給予社宅住戶優惠，市長侯友宜今表示，「防疫是持久戰，影響到經濟發展，弱勢族群需要政府減稅或補貼租金，我們都會做，都在盤點、逐一的解決紓困的問題。」
民進黨團總召林銘仁說，各地方政府清明連假過後祭出了許多旅遊地點的管制，無薪假、失業數量逐漸增加，中央率先發布社宅店鋪降租50%、住戶若確診降20%的政策調整，「中央補助是否落實到民眾，地方政府佔很重要成分。」
國民黨市議員王威元、廖先翔、劉美芳、宋雨蓁則表示，減免分成3階段，第1階段為針對失業、無薪假的民眾全面施行免租金，第2階段則是4到6月調降新北社宅30到50%的租金，第3階段若是疫情延滯整年，應直接免去2個月的租金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言