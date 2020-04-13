藍綠議員同喊社宅減租 侯友宜：我們都會做

新冠肺炎疫情蔓延，許多民眾工作、收入連帶收到影響，新北市議會民進黨團要求新北市府跟進中央，降租社宅店鋪及住戶租金，國民黨市議員今也召開記者會，要求免收失業或無薪假者租金；對於是否會給予社宅住戶優惠，市長侯友宜今表示，「防疫是持久戰，影響到經濟發展，弱勢族群需要政府減稅或補貼租金，我們都會做，都在盤點、逐一的解決紓困的問題。」

民進黨團總召林銘仁說，各地方政府清明連假過後祭出了許多旅遊地點的管制，無薪假、失業數量逐漸增加，中央率先發布社宅店鋪降租50%、住戶若確診降20%的政策調整，「中央補助是否落實到民眾，地方政府佔很重要成分。」

國民黨市議員王威元、廖先翔、劉美芳、宋雨蓁則表示，減免分成3階段，第1階段為針對失業、無薪假的民眾全面施行免租金，第2階段則是4到6月調降新北社宅30到50%的租金，第3階段若是疫情延滯整年，應直接免去2個月的租金。