中市府防疫升級 釋出800打工缺最高月入1.2萬

台中市政府向勞動部申請經費推動「安心即時上工計畫」提供800個公部門短期與防疫相關職缺，經用人單位進用後，每人每月最多服務80小時，最高可領1萬2640元工作津貼，為期6個月，即日起受理登記。

最近一次勞保月投保薪資2萬3800元(含)以下，及申請登記日前6個月勞保或就業保險年資合計滿2個月以上的勞工，可前往市府所屬各就業服務站台登記！

勞工局長吳威志表示，因應新冠肺炎疫情持續，市府防疫工作升級，包括洽公民眾量測體溫、實名登記、公共環境清潔消毒、防疫物品發放等，都需撥用大量公務人力執行。透過「安心即時上工計畫」進用打工族或減班休息勞工增加收入，減輕市府人力負擔，創造雙贏。

市長盧秀燕指示市府各機關全力配合調查職缺，經盤點民政局、衛生局、教育局、環保局、交通局及秘書處等防疫相關局處，共提報800個工作機會，已於台中市就業服務處網站( https://www.eso.taichung.gov.tw/2170888/post )統一公告，歡迎上網查詢。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，「安心即時上工計畫」進用人員，每個月最多可服務80小時，每小時158元，每月最高可領1萬2640元工作津貼，最多6個月。

詳細資訊可洽詢各就業服務站台，也可電洽專線04-22289111分機36200或1999市民一碼通。