給條安全的路 新北改善通學步道、重陽陸橋加電梯
新北都會區早期發展未注意人行道條件，新北工務局去年起針對都會區校園改善通學路廊，並拆除使用率低的陸橋，不過位於三重區重新路的重陽陸橋仍有使用的必要，工務局加裝電梯方便高齡者使用，新北市長侯友宜說，2026高齡社會就要到，必須改善環境提升城市品質。
新北厚德國小旁的通學路廊自去年12月開始進行改善，包括舊有的人行道老舊翻新、既有天際線下地、無障礙斜坡道改善、人行道拓寬並把汽機車彎、路樹、變電箱整併至設施帶。
工務局長詹榮峰說，去年完成11座學校附近的通學路廊改善，今年已完成5座，還有4座仍在施工中，明年還有6座學校會改善，多數都屬於都會區，包含三重、板橋、新莊、樹林、土城等區域。
除了校園通學路廊外，工務局也檢討新北陸橋，目前已拆除20座陸橋，工務局指出，拆除前會先實施封橋，實際與民眾討論陸橋實用性，但重陽陸橋在多時相路口仍有功能性，因此加裝電梯方便學生、高齡者使用。
工務局養工處長馮兆麟說，重陽陸橋增設電梯是新北市區既有道路第一座，同時也改善陸橋鋪面、增設照明設備及階梯止滑條，同時改善路橋附近的人行道，並增設31個機車停車位，方便民眾使用。
侯友宜表示，人行道、陸橋改善過程中需考慮到高齡化長者、身心障礙朋友，提供更便利、安全方式穿過馬路，2026高齡社會就要到，三重等區域的環境要逐漸改善，環境進步、城市品質也變好。
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