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【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

他國疫情未緩 柯文哲：不要幻想我們沒事

中央社 / 台北13日電

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市長柯文哲今天代表聯合醫院獲贈3000件防護衣，他說，如今全球是「地球村」，只要其他國家疫情未減緩，「不要幻想我們沒事」。

柯文哲上午出席國際扶輪3523地區捐贈防疫醫療物資儀式，致詞時表示，疫情仍在蔓延，第一線醫護人員相當辛苦，若要戰勝疫情，必須公私協力、中央與地方合作，感謝許多民間團體捐贈防疫物資，如先前也獲慈濟捐贈居家檢疫關懷包、防疫護目罩、愛心布口罩等。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續擴散，柯文哲認為，如今全球是地球村，「其他國家沒有解決，不要幻想我們沒事，我看其他國家還在繼續蔓延」。

柯文哲也稱讚台灣民眾一些防疫作為，例如會戴口罩，在室內會採梅花座等，「就算有人感染、要傳播也不是很容易」，稱讚台灣民眾國民素質很高。

至於台灣在這波疫情中受到影響較小，主因在於17年前的抗煞（SARS）經驗，「為什麼其他國家這次一敗塗地，因為它們SARS沒有被操到」，柯文哲說，當他還是小醫生時，病房護理師都沒有戴口罩的習慣，直到SARS爆發後才養成。

柯文哲認為，抗煞經驗造就台灣對抗疫情的超強抵抗力，「重點不是遇到挫折，是遇到挫折能不能做有效改進」。

疫情 柯文哲 口罩

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