禁用zoom學校部署歸零 中市議員：應進行壓力測試

民進黨台中市議會黨團今召開記者會，要求台中市政府教育局整合線上教學資源，因應中央禁用ZOOM視訊系統，盡快將軟硬體設備就緒，並假停課半天或一天展開壓力測試，因應疫情擴散可能的大規模停課。

中央全面禁用Zoom視訊系統後，台中市各學校一度反映「部署歸零」民進黨團幹事長林德宇表示，台南市早已預先準備，同步協助教師使用備案，確保ZOOM的資安疑慮後能無縫接軌，其他縣市已經預備好取代ZOOM的視訊系統。

他質疑，新加坡教育部也發布ZOOM禁令，ZOOM的禁用是明確的事實，問題是在那之後的教學方案，台中市準備好了沒?他建議教育局停半天或一天展開壓力測試。

教育局表示，目前已有替代方案，前置作業結束後，預定5月分教育階段進行壓力測試。

民進黨副總召江肇國說，目前仍有許多弱勢學生，基本的硬體設備都還有欠缺。另軟體的配置及網路的穩定性也待部署，讓學生好好上課。

教育局統計，目前還缺3000台平板電腦，陸續有民間團體捐助。

民進黨團副書記長黃守達指出，Zoom被發現有許多資安漏洞，包含將用戶分析數據傳送到其他平台、點到點通訊未加密、用戶隱私資料極可能被回傳中國大陸等等，駭客更可能利用其漏洞入侵用戶電腦、甚至散播令人不安的圖片、破壞會議的進行。台中市教育局，應採取更多措施與作為，確保教學能有更全面的學習環境。

市議員邱素貞指出，目前市府提供的無線網路SIM卡只有中央給的2200片做居家檢疫之用，如果發生大規模停課，是否夠用?線上教學的網路流量，伺服器是否能負荷?好不容易準備好的教學資源，如果遇到大當機，全部變成白費功夫。

議員王立任強調，不是每一個學生都有網路。清寒家庭學生的設備建置、補助。未來補課方式都是問題，實體補課與線上補課，可以雙管齊下。希望台中市教育局能及早發現學校的問題。

黨團現狀因大規模遠端教學尚未實施，許多問題也要等到實際才知道，教育局應作好準備，立即跟上第一線教學的需求。