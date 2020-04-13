影／夜市不戴口罩新北率先開罰 侯友宜：養成民眾習慣

新冠肺炎疫情蔓延，中央宣布夜市、商圈、傳統市場的消費者及攤商皆要全程戴口罩，新北市也立刻宣布，勸導不聽者將依《傳染病防治法》開罰3000到1萬5000元，但台北市副市長黃珊珊卻認為，沒必要開罰，雙北再次不同調：對此新北市長侯友宜今表示，仍以勸導為主，處罰為輔，希望養成民眾戴口罩去這些場所的習慣。

侯友宜指出，商圈、傳統市場、夜市要求大家把口罩戴起來，業者比較沒有問題，消費者的困難度很高，這個可以理解，但是為了防疫，須要求大家戴起口罩，以勸導為主，處罰為輔，沒有這個必要性，不需要去做處罰。

侯友宜表示，不是想去處罰任何消費者，是希望因為處罰條款，讓大家更能夠提高警覺，把口罩視為去這些場所必須配戴的物品，讓這個習慣養成，「起碼有這樣一個條款，戴口罩的比例一定會特別高，要求百分百是一個高難度，但起碼提高戴口罩率，一定沒有問題。」

侯友宜也重申，以勸導為優先，處罰是不得已才會做，就像新北當時推捷運大眾運輸戴口罩，剛開始一直勸、一直勸，勸到百分之九十九，後來開始有處罰條款，大家就百分之百戴起來，到現在為止，也沒有處罰任何人，只要民眾戴起來就好了，「不是故意的，我們就不會去處罰。」