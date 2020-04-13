藍綠議員要求減社宅租金 新北：盡速研議方案

中央針對新冠肺炎疫情發布社宅店鋪降租50%、住戶若確診降20%的政策調整，新北市議會民進黨團日前要求新北市府跟進，國民黨市議員今召開記者會，要求新北市府免收失業或無薪假的租金。新北城鄉局表示，方案仍在研議中。

新北城鄉局副局長江志成說，新北目前有6938戶社宅，屬於新北約有1355戶，若加上已完工為入住的央北、三峽國光社宅共有2600戶，國民黨、民進黨議員提出的相關建議，會儘速研議並公告相關方案。

江志成表示，目前正調查入住戶受到疫情影響的總類有哪些，後續的方案也會不一樣，例如有些人無薪假、失業的天數不盡相同，另外還需要思考市府財政問題，社宅試營運體，財務影響部分也需要評估。

民進黨團總召林銘仁說，各地方政府清明連假過後也祭出了許多旅遊地點的管制，無薪假、失業數量逐漸增加，中央率先發布社宅店鋪降租50%、住戶若確診降20%的政策調整，中央補助證社是否落實到民眾，地方政府佔很重要成分。

國民黨市議員王威元、廖先翔、劉美芳、宋雨蓁則說，減免分成3階段，第1階段為針對失業、無薪假的民眾全面施行免租金，第2階段則是4到6月調降新北社宅30到50%的租金，第3階段若是疫情延滯整年，應直接免去2個月的租金。

江志成指出，新北轄內社宅部分由地方政府管理，部分由中央管理，雖然管理單位不同，但希望在新北轄內的社宅，減免的標準也須相同。