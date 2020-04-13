冒冷排口罩現人龍 民眾請侯友宜代反應：恢復單雙號

中央氣象局發布低溫特報，表示受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨中部以北及東北部地區氣溫明顯偏低，有6度以下氣溫發生的機率，並對新北、桃園、新竹縣發佈橙色燈號，不過許多民眾仍早期到藥局排口罩，就有民眾呼籲「恢復單雙號」。

口罩實名制購買限制自4月9日起，從孩童口罩每7天5片改為每14天10片，成人則是每7天3片改為每14天9片，並起取消單雙號的規定，儘管目前有網路預訂口罩的機制，不少民眾仍忍著低溫，選擇到藥局前排隊。

新北市長侯友宜今上午進行市政行程時，遇到一旁有排隊民眾等藥局開門購買口罩，有人戴起口罩穿起大衣排隊，還有人坐在自備的板凳上，避免久站身體無法負荷，而侯友宜也對排隊的民眾致意，並提醒多加件衣物，避免受寒。