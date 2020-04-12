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4月罕見低溫 新北送街友物資包1周5片口罩

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
放疫物資包內有5片口罩、乾洗手、肥皂等物品。記者吳亮賢／攝影
放疫物資包內有5片口罩、乾洗手、肥皂等物品。記者吳亮賢／攝影

中央氣象局罕見在4月發布低溫特報，中部以北地區今晚到後天清晨恐現10度以下低溫，新北市副市長謝政達今晚特別率同仁至新莊區國民運動中心關懷街友，並送上防寒、防疫物資包，除有暖暖包、睡袋、外套等，還有1周份的5片口罩，此外新北市也提供17家合約旅館，讓街友可以緊急避寒。

新莊國民運動中心下方有一處空地，白天可以遮蔭、入夜可以擋風，平常除了是民眾跳舞、歇腳的地方，到了夜晚，不少街友也會選擇來此過夜，因此謝政達今晚特別來此贈予物資。

謝政達表示，近期氣溫變化劇烈，市民上下班及外出活動須注意保暖外，街友及獨居老人的人身安全更是令人擔心，因此新北市府準備了充足的安置床位與禦寒物資，協助街友度過寒冬，今日更是29區同時啟動避寒機制、關懷街友。

新北市社會局指出，若街友願意接受安置，會安排入住緊急安置處所，讓其先適應正常生活作息，並提供體檢、查找親人及辦理福利身分等服務，後續再針對個人意願及身心狀況，提供職業訓練、媒合、健康照顧或轉長期安置機構。

若不願接受收容者，除給予暖暖包、睡袋、外套等禦寒物資外，新北市目前也有17家合約旅館，可提供街友1至2天的緊急避寒安置服務，讓他們能短時間入住，維護生命安全。

此外，因適逢疫情，謝政達也現場送給街友一人一個放疫物資包，內有5片口罩、乾洗手、肥皂等；社會局表示，新北市共列冊164位街友，並記錄平時常出沒的地點，由志工隊每周發放5片口罩，幫助街友平安度過疫情。

新北市副市長謝政達今晚至新莊區國民運動中心關懷街友，給予暖暖包、睡袋、外套等禦寒物資。記者吳亮賢／攝影
新北市副市長謝政達今晚至新莊區國民運動中心關懷街友，給予暖暖包、睡袋、外套等禦寒物資。記者吳亮賢／攝影
新北市副市長謝政達今晚至新莊區國民運動中心關懷街友，送上防寒、防疫物資包。記者吳亮賢／攝影
新北市副市長謝政達今晚至新莊區國民運動中心關懷街友，送上防寒、防疫物資包。記者吳亮賢／攝影

街友 口罩

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