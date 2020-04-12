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新北推宗教線上祈福 避免信徒參拜導致交叉感染

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供

4月15日為媽祖誕辰，因應新冠肺炎疫情影響，新北市民政局與新北4家寺廟合作，推出宗教線上祈福，不僅維護市民健康安全，也能傳達信徒參與宗教活動的意念。

新北市民政局表示，為避免民眾參與大型群聚活動增加交叉感染風險，市府與永和保福宮、台北紫微天后宮、慈法禪寺及三重區先嗇宮等4家寺廟合作，推出宗教線上祈福。

在近期的神明聖誕，如4月7日保生大帝、4月15日天上聖母（媽祖）、4月30日釋迦牟尼佛及5月18日神農大帝，民眾只要前往「新北市民政保平安」臉書粉絲團，到各神明專屬貼完底下留言心願，就有機會獲得廟宇提供的限量祈福小物。

若有需要前往廟宇參拜的民眾，也須配合廟方防疫政策，落實戴口罩、量體溫才能入內參拜外，也要保持室內社交距離，若人潮達到一定數量時，將採取人流管制，避免交叉感染。

截至今天下午為止，供奉媽祖神尊的新北市板橋慈惠宮，以及金山金包里慈護宮現場參拜民眾還在管制範圍內，廟方表示，民眾均配合政策戴口罩入內參拜，沒有信徒未戴口罩硬闖的情況發生。

另外，除了基本防疫作業外，廟方也嚴格落實單一出入口，以便進行人潮管控，並提醒入內參拜信徒保持室內社交距離，並不要在廟宇內停留太久。

民政局也表示，市府除了清明積極推廣線上祭拜外，神明聖誕也推出線上參拜，因此實際前往廟宇參拜的人數比起往年同期減少許多，也呼籲民眾善用線上參拜系統，盡量不要參與群聚活動。

板橋慈惠宮嚴格落實戴口罩、量體溫才可入內參拜等防疫作業。記者胡瑞玲／攝影
板橋慈惠宮嚴格落實戴口罩、量體溫才可入內參拜等防疫作業。記者胡瑞玲／攝影
新北市各廟宇配合防疫政策，嚴格落實戴口罩、量體溫才能入內參拜，圖為金山金包里慈護宮。圖／新北市民政局提供
新北市各廟宇配合防疫政策，嚴格落實戴口罩、量體溫才能入內參拜，圖為金山金包里慈護宮。圖／新北市民政局提供
板橋慈惠宮嚴格落實戴口罩、量體溫才可入內參拜等防疫作業。記者胡瑞玲／攝影
板橋慈惠宮嚴格落實戴口罩、量體溫才可入內參拜等防疫作業。記者胡瑞玲／攝影
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供
4月15日為媽祖聖誕，新北推線上參拜，因此廟宇並無出現人潮擁擠情況。記者胡瑞玲／攝影
4月15日為媽祖聖誕，新北推線上參拜，因此廟宇並無出現人潮擁擠情況。記者胡瑞玲／攝影
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供
金山金包里慈護宮為進行人潮管制，嚴加控管進出入口，並落實戴口罩、量體溫防疫作業。圖／新北市民政局提供
4月15日為媽祖聖誕，新北推線上參拜，因此廟宇並無出現人潮擁擠情況。記者胡瑞玲／攝影
4月15日為媽祖聖誕，新北推線上參拜，因此廟宇並無出現人潮擁擠情況。記者胡瑞玲／攝影
板橋慈惠宮因應疫情限制單一出入口，以便進行人潮管控。記者胡瑞玲／攝影
板橋慈惠宮因應疫情限制單一出入口，以便進行人潮管控。記者胡瑞玲／攝影

社交距離 口罩

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