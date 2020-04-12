新北推宗教線上祈福 避免信徒參拜導致交叉感染

4月15日為媽祖誕辰，因應新冠肺炎疫情影響，新北市民政局與新北4家寺廟合作，推出宗教線上祈福，不僅維護市民健康安全，也能傳達信徒參與宗教活動的意念。

新北市民政局表示，為避免民眾參與大型群聚活動增加交叉感染風險，市府與永和保福宮、台北紫微天后宮、慈法禪寺及三重區先嗇宮等4家寺廟合作，推出宗教線上祈福。

在近期的神明聖誕，如4月7日保生大帝、4月15日天上聖母（媽祖）、4月30日釋迦牟尼佛及5月18日神農大帝，民眾只要前往「新北市民政保平安」臉書粉絲團，到各神明專屬貼完底下留言心願，就有機會獲得廟宇提供的限量祈福小物。

若有需要前往廟宇參拜的民眾，也須配合廟方防疫政策，落實戴口罩、量體溫才能入內參拜外，也要保持室內社交距離，若人潮達到一定數量時，將採取人流管制，避免交叉感染。

截至今天下午為止，供奉媽祖神尊的新北市板橋慈惠宮，以及金山金包里慈護宮現場參拜民眾還在管制範圍內，廟方表示，民眾均配合政策戴口罩入內參拜，沒有信徒未戴口罩硬闖的情況發生。

另外，除了基本防疫作業外，廟方也嚴格落實單一出入口，以便進行人潮管控，並提醒入內參拜信徒保持室內社交距離，並不要在廟宇內停留太久。