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為蔬果格外品找出路 新北規畫「惜食分享餐廳」

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
「找到幸福咖啡店」顧及到客人的健康，均使用有機食材製作餐點，包含有機檸檬塔。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」顧及到客人的健康，均使用有機食材製作餐點，包含有機檸檬塔。圖／新北市農業局提供

為解決食物浪費的問題，新北市農業局規畫「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地「蔬果格外品」，從產地拯救可能被浪費的蔬果，而基隆的「找到幸福咖啡店」老闆娘吳欣敏（亞文·瓦旦），為協助部落、農民銷售農產品，將地方特產融入餐點，開發特色料理，並協助輔導農民，為台灣農業盡一份心力。

位於基隆市彩虹屋的「找到幸福咖啡店」，為讓顧客來店用餐能一邊欣賞海景、一邊享用健康美味餐點，因此堅持使用有機或無毒食材，並以低度加工為原則。

如店內的焦糖漿、橙醬、陳皮片等皆為自治，甜點也走低糖路線，並選用有機糙米磨製成的米穀粉取代麵粉，即使價格為一般麵粉的12倍，但吳欣敏表示，餐飲畢竟為良心事業，為了顧客健康也是值得。

吳欣敏表示，他是基隆土生土長的泰雅族原住民，先前至台中部落，發現農民因缺乏行銷推廣能力，每逢遭遇量產、外觀不佳或價格崩盤情況，只能把農產品棄置田中。

為提升部落與農民經濟，以及珍惜食物的理念，吳善用巧思利用當地農產品開發多種特色料理，如檸檬塔、米製蝦堡、蔬果千層派、海菜米蛋糕等產品。

吳也利用自身專業到各地輔導農民如何進行簡單農產品加工，以及建立粉絲專頁，期盼未來能與各級農政單位合作，推廣各地濃特產品及米食餐點。

此外，在防疫期間，為讓不方便出門的民眾能大飽口福，吳欣敏也協助農民與外送平台合作，讓民眾在家也能輕鬆訂購餐點。

農業局長李玟表示，格外品又被農民稱作B貨，也就是不符合市場規格的產品，由於其處理較費工，又不被市場接受，但其品質及營養與其他蔬果一樣。

為避免浪費且不讓農民辛苦白費，推動「惜食分享餐廳計畫」，盼媒合格外品至餐廳，減少食材浪費，以協助農民銷售農產品，詳情可至「惜食分享餐廳」臉書或到「新北惜食分享網」官網查詢。

「找到幸福咖啡店」顧及到客人的健康，均使用有機食材製作餐點，包含有機檸檬塔。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」顧及到客人的健康，均使用有機食材製作餐點，包含有機檸檬塔。圖／新北市農業局提供
老闆娘吳欣敏（亞文·瓦旦）為基隆土生土長泰雅族原住民，積極協助部落及農民推廣農產品。圖／新北市農業局提供
老闆娘吳欣敏（亞文·瓦旦）為基隆土生土長泰雅族原住民，積極協助部落及農民推廣農產品。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」提供的鐵板煎餅有香蕉、蘋果、小卷口味。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」提供的鐵板煎餅有香蕉、蘋果、小卷口味。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」堅持使用有機或無毒食材，並以低度加工為原則。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」堅持使用有機或無毒食材，並以低度加工為原則。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」店內顧客用餐情況。圖／新北市農業局提供
「找到幸福咖啡店」店內顧客用餐情況。圖／新北市農業局提供

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