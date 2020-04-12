三太子也戴口罩 泰山公墓旁超Q公仔安民心

新冠肺炎疫情持續升溫，許多民眾出門在外，口罩戴緊緊、消毒酒精不離身，深怕受到病毒入侵，為了宣傳防疫工作，並安定民眾面對疫情惶恐不安的心，泰山區公所於泰山第一公墓旁的「敢部隊碉堡遺址」設置大型三太子公仔，期盼神祇護佑民眾，公所更貼心地為三太子戴上口罩，超Q的模樣不但吸睛，也提醒民眾做好防疫措施。

位於明志路一段352巷底的「敢部隊碉堡遺址」，源自二次大戰末期，日軍第六十六師團為防範美軍登陸，並控制大漢溪北岸通往林口的要道，便於泰山隱密的山腰建構碉堡，作為戰鬥司令部。

隨著時代變遷，泰山區公所將此地規劃為「泰山文史影像公園」，保存當年軍事部署的原貌，展示泰山景點及文史資料，並結合原有0.7公頃的同榮兒童公園、土地公廟與涼亭，擴大碉堡與公園的教育和休閒功能，建立為鄉土教學據點。

泰山區長謝文祥指出，敢部隊碉堡遺址環境清幽，平常就有不少民眾前來爬山、踏青，再加上位於泰山第一公墓旁，連假時有許多民眾前來掃墓，為了增添當地意象並宣導防疫，特別設置大型三太子公仔，讓民眾看到就覺得心安。

謝文祥表示，三太子為台灣民間信仰中的「中壇元帥」及「五營元帥」，也是佛教、道教中著名的護法神，以祂的形象作為防疫大使，期盼肺炎疫情能盡快平息，同時三太子也是忠孝節義的化身，與公墓慎終追遠的精神相互輝映。

此外，泰山區公所也為三太子公仔戴上口罩，威武的面貌，僅露出一雙炯炯有神的大眼，模樣逗趣又可愛，令來往民眾都忍不住拍照留念；謝文祥說，藉此要向民眾宣導，出門在外做好防疫措施的重要性。