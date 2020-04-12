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新北社大線上開學 實體課程再延至5月

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
板橋社大推出「在家防疫不無聊」系列課程，其中「手機生活防疫應用課」，教導民眾如何使用APP買口罩、分辨疫情假消息等實用課程。圖 / 新北市教育局提供
板橋社大推出「在家防疫不無聊」系列課程，其中「手機生活防疫應用課」，教導民眾如何使用APP買口罩、分辨疫情假消息等實用課程。圖 / 新北市教育局提供

因應新冠肺炎疫情，新北市社區大學春季班先前宣布延至4月中旬開學，但疫情至今仍未趨緩，為了讓民眾在家也能持續學習，教育局與社大攜手推出線上課程，由教師錄製影片後放上臉書及Youtube，遠端授課，一周即累積數千次觀看，目前有10所社大將線上開學，至於實體課程，預計延後至5月份開課。

教育局指出，新北市共有13所社區大學，每年參與課程的師生人數約為5萬人次，共分為春季及秋季班課程，今年春季班原訂3月份開課，但受疫情影響，實體課程暫延後，先以線上開學方式與民眾見面。

呼應防疫時事，板橋社大推出「在家防疫不無聊」系列課程，每堂課約30分鐘，讓民眾在家學習烏克麗麗、書法等怡情養性的課程，保持身體與心理的健康飽滿，其中「手機生活防疫應用課」，更教導民眾如何使用APP買口罩、分辨疫情假消息等實用課程。

除了提供線上課程，為了緩解民眾無法出門學習的苦悶心情，新莊社大發起了「社大線上加油團」，邀請老師們錄製小短片「在家可以做的100件事」，如彩妝班老師示範如何自己動手修剪瀏海，讓因疫情不敢出門剪髮的民眾，也能打造清爽新髮型。

教育局長張明文表示，為讓民眾在家防疫也能持續終身學習，新北市超前部署，攜手社區大學投入發展線上課程，共有10所社區大學將線上開學，已有多支影片上架，觀看率皆很高，民眾可多加利用，實體課程則暫延至5月份，並視疫情狀況調整。

新莊社大老師錄製小短片「在家可以做的100件事」，其中彩妝班老師示範如何自己動手修剪瀏海。
新莊社大老師錄製小短片「在家可以做的100件事」，其中彩妝班老師示範如何自己動手修剪瀏海。

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