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影／單一出入恐違消防法 黃珊珊：評估彈性限制可行性
台北市副市長黃珊珊上午至南港成德市場視察防疫情形，針對中央疫情指揮中心希望市場採單一入口管制人流，可能違反消防安全法規，黃珊珊表示，如果出入口都封閉的話，當然可能會有逃生避難的問題，若改以拉「紅龍」限制出入口，不要直接封死，讓一般民眾知道暫時不要出入就好，而如果真的發生狀況，還是可以緊急逃生，也可以避開相關的限制，今天視察防疫，就是要到各個市場了解可行性。
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