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影／單一出入恐違消防法 黃珊珊：評估彈性限制可行性

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
台北市日前宣布民眾進入公有市場需戴口罩並量測體溫，攤商與採買民眾均主動配合防疫措施。記者余承翰／攝影
台北市日前宣布民眾進入公有市場需戴口罩並量測體溫，攤商與採買民眾均主動配合防疫措施。記者余承翰／攝影

台北市副市長黃珊珊上午至南港成德市場視察防疫情形，針對中央疫情指揮中心希望市場採單一入口管制人流，可能違反消防安全法規，黃珊珊表示，如果出入口都封閉的話，當然可能會有逃生避難的問題，若改以拉「紅龍」限制出入口，不要直接封死，讓一般民眾知道暫時不要出入就好，而如果真的發生狀況，還是可以緊急逃生，也可以避開相關的限制，今天視察防疫，就是要到各個市場了解可行性。

黃珊珊上午至南港成德市場視察防疫情形，出入時皆使用酒精消毒液進行消毒。記者余承翰／攝影
黃珊珊上午至南港成德市場視察防疫情形，出入時皆使用酒精消毒液進行消毒。記者余承翰／攝影
台北市日前宣布民眾進入公有市場需戴口罩並量測體溫，攤商與採買民眾均主動配合防疫措施。記者余承翰／攝影
台北市日前宣布民眾進入公有市場需戴口罩並量測體溫，攤商與採買民眾均主動配合防疫措施。記者余承翰／攝影
台北市副市長黃珊珊（右）上午至南港成德市場視察防疫情形，為保持適當社交距離，用送飛吻的方式向攤商打招呼。記者余承翰／攝影
台北市副市長黃珊珊（右）上午至南港成德市場視察防疫情形，為保持適當社交距離，用送飛吻的方式向攤商打招呼。記者余承翰／攝影
台北市副市長黃珊珊（左）上午至南港成德市場視察防疫情形，在進入前先行測量體溫。記者余承翰／攝影
台北市副市長黃珊珊（左）上午至南港成德市場視察防疫情形，在進入前先行測量體溫。記者余承翰／攝影
台北市宣布民眾進入公有市場需戴口罩並量測體溫，採買民眾主動配合防疫措施。記者余承翰／攝影
台北市宣布民眾進入公有市場需戴口罩並量測體溫，採買民眾主動配合防疫措施。記者余承翰／攝影
台北市南港成德市場出入口貼上告示，請民眾進出市場務必戴上口罩。記者余承翰／攝影
台北市南港成德市場出入口貼上告示，請民眾進出市場務必戴上口罩。記者余承翰／攝影

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