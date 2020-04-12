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疫情在家不出門 珠蔥、南瓜、海產網購都可買
新冠肺炎疫情民眾選擇不外出並在家中開伙，買菜也是一大考驗，新北珠蔥目前正是當季蔬菜，可透過平溪區農會宅配，下個月起則是南瓜產季，也能向淡水能會訂購，另外各式海鮮也可藉由漁會、觀光魚市宅配到家，不出門就有新鮮食材可品嘗。
珠蔥滋味淡雅、甘甜入口後滿嘴的鮮嫩與細緻，珠蔥比一般蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，珠蔥根部也就是用來炸成油蔥酥的「紅蔥頭」，更是台菜不可或缺的要角，新北農業局說，新鮮珠蔥可向平溪區農會訂購宅配寄送。
農業局指出，因應疫情關係，今年也與台北凱撒大飯店聯名推出珠蔥蚵仔雙鮮烘蛋、清炒豬蔥香蝦干、珠蔥魚翅餃、蘿蔔絲珠蔥酥餅、奶香珠蔥火腿司康共5項創意料理，讓民眾外帶或宅配。
5月起到7月是南瓜產季，新北農業局說，淡水盛產栗子南瓜，品種包括一品、東昇、春娘、瑞福等，是夏季的養生產品，4月底會結合淡水農會電商通路，開賣淡水農會開發的南瓜蘇打餅、麵線、濃湯等南瓜加工品。
新北農業局表示，淡水南瓜可結合淡海輕軌、滬尾休閒農業區及在地飯店，邀請民眾吃當季、玩當地，不過疫情關係，5月會在南瓜產季，與淡水農會推出栗子南瓜臉書團購，發展零接觸經濟。
除了農特產外，新北漁業處說，像是花枝、貢寮鮑或龍蝦等低脂高蛋白質海產，可升免疫系統功能，也會推動零接觸海鮮採買通路，像是貢寮鮑生鮮團購、黑貓及全家物流、東森電商平台、臉書及LINE@自產自銷，都能買到生鮮漁獲。
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