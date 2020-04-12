疫情在家不出門 珠蔥、南瓜、海產網購都可買

新冠肺炎疫情民眾選擇不外出並在家中開伙，買菜也是一大考驗，新北珠蔥目前正是當季蔬菜，可透過平溪區農會宅配，下個月起則是南瓜產季，也能向淡水能會訂購，另外各式海鮮也可藉由漁會、觀光魚市宅配到家，不出門就有新鮮食材可品嘗。

珠蔥滋味淡雅、甘甜入口後滿嘴的鮮嫩與細緻，珠蔥比一般蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，珠蔥根部也就是用來炸成油蔥酥的「紅蔥頭」，更是台菜不可或缺的要角，新北農業局說，新鮮珠蔥可向平溪區農會訂購宅配寄送。

農業局指出，因應疫情關係，今年也與台北凱撒大飯店聯名推出珠蔥蚵仔雙鮮烘蛋、清炒豬蔥香蝦干、珠蔥魚翅餃、蘿蔔絲珠蔥酥餅、奶香珠蔥火腿司康共5項創意料理，讓民眾外帶或宅配。

5月起到7月是南瓜產季，新北農業局說，淡水盛產栗子南瓜，品種包括一品、東昇、春娘、瑞福等，是夏季的養生產品，4月底會結合淡水農會電商通路，開賣淡水農會開發的南瓜蘇打餅、麵線、濃湯等南瓜加工品。

新北農業局表示，淡水南瓜可結合淡海輕軌、滬尾休閒農業區及在地飯店，邀請民眾吃當季、玩當地，不過疫情關係，5月會在南瓜產季，與淡水農會推出栗子南瓜臉書團購，發展零接觸經濟。