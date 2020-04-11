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致敬醫護 11企業贈千萬物資

聯合報 / 記者施鴻基／新北報導
11家企業捐贈新北市府千萬元以上物資，向醫護人員致敬。 記者施鴻基／攝影
11家企業捐贈新北市府千萬元以上物資，向醫護人員致敬。 記者施鴻基／攝影

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，醫護人員壓力巨大，新北市政府發起「向第一線醫護人員致敬」活動，富邦慈善基金會等11個企業響應，昨天捐贈千萬元以上物資給雙北醫護人員。市長侯友宜向業者致謝並強調防疫的仗還沒打完，一步都不能踏錯。

侯友宜致謝 強調防疫的仗還沒打完 一步都不能踏錯

11家企業分別致贈大批保健品、提神飲料、滷味包、護手霜或音箱等物資，希望防疫之餘也能舒緩醫謢人員身心。侯友宜、社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋和市議員林金結等人到場致意，回贈感謝狀。新北市防疫基金成立迄今已獲價值5800萬元物資和捐款。

新北市長侯友宜強調這場仗還沒打完，防疫一步都不能踏錯。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜強調這場仗還沒打完，防疫一步都不能踏錯。記者施鴻基／攝影

富邦慈善基金會總幹事許秀寬表示，此時此刻人心要先安定，才能對抗病毒；雲朗公司國外事業處總經理張倚蘭表示， 疫情讓觀光業成為重災區，但仍希望為醫護人員盡心力。

老品牌黑松公司在飲品瓶蓋印上「感謝有你，台灣加油」。行銷處副理邱黃達表示，公司以實際行動力挺，希望疫情趕快過去。

代表受贈的雙和醫院院長吳麥斯表示，醫院永遠做最壞的打算、最好的準備。雖然富邦基金會另提供因公傷亡醫護人員每人50萬元關懷慰問金，但他苦笑說「還是不要用到比較好」。

亞東醫院護理部主任、新北市護理師公會理事長周繡玲表示，第一線護理人員面對疫情有極大壓力，但全市1萬9千多名護理人員並沒有退卻，還有170名退休護理人員加入防疫志工隊，期盼大家團結，在這場戰役中全身而退。

醫護人員 疫情 侯友宜 富邦

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