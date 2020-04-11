攤商民眾需戴口罩 侯友宜視察夜市：落實防疫才有生意

中央流行疫情指揮中心昨指示，夜市、市場及商圈業者及消費者都要戴口罩，新北市政府今配合發布公告，新北市長侯友宜今晚到樹林興仁花園夜市視察，他表示「落實防疫，才有生意」。市場處表示，若未戴口罩，經勸導仍不配合者，可處3千元至1萬5千元罰鍰。

侯友宜表示，遇到沒有戴口罩的民眾，會勸導，勸導不聽非不得已就開罰。他希望大家互相體諒，生意難免會受影響，但在艱困時刻，只要大家合作，疫情過了，經濟就可以重新復甦。

侯友宜表示，今晚視察樹林興仁花園夜市，業者相當配合，以最快速度因應防疫措施。讓民眾安心消費，才能夠有好生意。

興仁花園夜市執行長楊政達表示，防疫措施除增加大規模消毒次數、全面要求攤商戴口罩外，昨天也開始出入口管制，夜市全區限制2處出入口，入場都須先量體溫及消毒。針對夜市內座位區，以減少桌數、隔桌用餐等方式，增加用餐間距，還有攤商製作透明隔板。