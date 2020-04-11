台南藏金閣二手腳踏車超夯 手腳要快

台南市環保局藏金閣今天拍賣再生家具及二手腳踏車，首日有60多人下單，截止時間到4月13日中午12時止。另有13件平日賣商品開放網路訂購，但還是有部分民眾到現場看實體，滿意後才投標。

因應新冠肺炎疫情，藏金閣上月起採網路拍賣，拍得26萬餘元。這個月的拍賣會續採網拍方式，上午9點起就陸續有人投標，其中腳踏車很搶手，但還是有許多民眾先到藏金閣看實品，覺得滿意才投標。

環保局表示，這次有23輛二手腳踏車，詢問度很高，投標的人數也多，會很競爭。除腳踏車外，這次網拍商品共有256件家具、120件原木創作用品；主題家具檜木斗櫃是50年代的舊家具，另還有3件檜木菜櫥。

創意主題商品也很特別，有利用檜木角料創作的存錢筒及取用印度黃檀樹皮創作的鍵盤架。民眾只要上藏金閣網站（https：//epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp）申請加入會員，取得會員資格後即可參加競標或購買網購商品。