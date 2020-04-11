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醫生也當直播主！林口長庚首場直播病友座談會今登場

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
林口長庚醫院考量關懷民眾健康不中斷，今天下午首次在院內搭起簡易攝影棚，以現場直播方式舉辦「病友座談會」，邀來侯鎮邦、李承哲及楊佩珊3名泌尿科醫師在鏡頭前分享防疫期間該如何緩解泌尿問題。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院考量關懷民眾健康不中斷，今天下午首次在院內搭起簡易攝影棚，以現場直播方式舉辦「病友座談會」，邀來侯鎮邦、李承哲及楊佩珊3名泌尿科醫師在鏡頭前分享防疫期間該如何緩解泌尿問題。圖／林口長庚醫院提供

新冠肺炎疫情升溫，醫療院所普遍禁止探病，不少民眾也擔心跑醫院會有感染風險，林口長庚醫院考量關懷民眾健康不中斷，今天下午首次透過臉書直播舉辦「病友座談會」，邀來侯鎮邦、楊佩珊及李承哲3名泌尿科醫師在鏡頭前分享防疫期間該如何緩解泌尿問題，1小時直播節目還安排有獎徵答，希望民眾不用出門也汲取健康知識。

林口長庚醫院利用「長庚社會公益作伙來」臉書粉絲專頁進行首場病友座談直播，今天下午2點以「自己尿尿自己救，防疫期間泌尿問題如何於家中緩解」為題，先邀3名泌尿科醫師打頭陣，接力向網友分享膀胱過動症的薦神經療法與泌尿道結石等議題。

林口長庚紀念醫院高齡泌尿科醫師楊佩珊說，防疫期間許多人的精神壓力變大，可能出現排尿不適，對於膀胱過動症患者來說，症狀可能更加明顯，例如經常出現尿急快忍不住的感覺、或尿急必須馬上解尿、或一直有想上廁所的感覺（頻尿）、甚至是還沒到廁所就已經漏尿或尿出來了（尿失禁），生活品質也因此受到很大的影響。

楊佩珊說，約有2成民眾會有膀胱過動症，其中8成為60歲以上，很多原因會造成膀胱過動，例如男性可能是攝護腺肥大、生活習慣或飲食習慣，女性可能是少了女性賀爾蒙的保護、陰道萎縮，或是不分男女在進行神經疾病、骨盆腔手術後可能會發生。

要治療膀胱過動症，楊佩珊說，包括行為改變治療、藥物治療、膀胱內肉毒桿菌注射與薦神經療法，最後一種療法是使用低電流來刺激薦神經，以調節擴約肌、骨盆肌的肌群的反射，建議病患在防疫期間應繼續規律服藥、維持良好的生活習慣來減緩症狀外，待疫情過後則可以考慮到醫院接受膀胱內肉毒桿菌注射，或是進行薦神經療法。

醫師李承哲則分享泌尿道結石議題，他說，泌尿道結石是腎臟、輸尿管、膀胱及尿道中任一器官因感染、阻塞或代謝障礙而形成的結晶物質，在台灣盛行率約10%，5年內復發率達50%，尤其在清明節過後天氣變熱，結石往往蠢蠢欲動，這時候若感到劇烈腰痛、血尿、排尿不順暢，甚至出現腸胃不適，就要小心有可能是尿路結石產生。

李承哲建議，想避免尿路結石產生，最重要的是多補充水分，每天至少需補充2000cc，同時多做跑跳的運動，減少結石結晶聚集堆積的機率，如果已有結石病史或是有結石家族史的民眾，則應定期接受腹部X光以及腎臟超音波檢查追蹤。

林口長庚紀念醫院社會服務處長游靜宜說，醫院每年辦理課室病友活動約200場，可提供病友疾病新知及精神支持，因應防疫期間病友擔心來醫院會有風險，因此首度改以直播方式讓病友可以與專業醫師互動，原則每月辦理1次，5月份將邀皮膚科醫師黃昭瑜直播分享；另針對志工隊教育訓練及龜山社區健康講座，也規畫將改直播方式。

林口長庚醫院考量關懷民眾健康不中斷，今天下午首次以現場直播方式舉辦「病友座談會」，邀來侯鎮邦（右）及楊佩珊（左）泌尿科醫師在鏡頭前分享防疫期間該如何緩解泌尿問題，並與網友互動。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院考量關懷民眾健康不中斷，今天下午首次以現場直播方式舉辦「病友座談會」，邀來侯鎮邦（右）及楊佩珊（左）泌尿科醫師在鏡頭前分享防疫期間該如何緩解泌尿問題，並與網友互動。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院考量關懷民眾健康不中斷，今天下午首次以現場直播方式舉辦「病友座談會」，邀來侯鎮邦（右起）、李承哲及楊佩珊3名泌尿科醫師在鏡頭前分享防疫期間該如何緩解泌尿問題，直播還有有獎徵答活動。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院考量關懷民眾健康不中斷，今天下午首次以現場直播方式舉辦「病友座談會」，邀來侯鎮邦（右起）、李承哲及楊佩珊3名泌尿科醫師在鏡頭前分享防疫期間該如何緩解泌尿問題，直播還有有獎徵答活動。圖／林口長庚醫院提供

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