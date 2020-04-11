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新北視障按摩受疫情衝擊 推優惠爭取客源

中央社 / 新北11日電

新北視障按摩業來客量受疫情衝擊，部分業者推出優惠措施、刮刮樂等，盲人重建院按摩小棧推加量不加價。市府勞工局表示，業者做好相關消毒與防疫措施，民眾仍可安心消費。

台灣盲人重建院今天告訴中央社記者，受疫情衝擊，附設舒壓小棧今年1月、2月的按摩總節數減少，位於重建院內的本棧比去年同期減少約1成，位於捷運頭前庄站內的舒壓小棧，減少約2成5。

盲人重建院分析，原預期新北捷運環狀線開通後，位於台北捷運中和新蘆線與環狀線交叉口的頭前庄小棧，因交通地利可提升業績，但受疫情衝擊，旅客不敢在捷運站多停留，故受影響較大。

盲人重建院表示，按摩師的薪資以來客節數計薪，每個月服務的節數愈多，薪水愈高。疫情衝擊使來客數減少，加上實施社交安全距離，更直接影響按摩師收入，尤其，以新進的按摩師受影響程度更鉅。

盲人重建院表示，附設舒壓小棧落實環境消毒，消費者使用的物品都會更換，來客與按摩師都測量體溫與消毒。目前推出消費滿60分鐘加贈10分鐘提供服務。

市府勞工局表示，市府團隊近年積極於醫院、車站、運動中心、商業大樓及公有空間設按摩小棧，今年輔導在捷運環狀線大坪林站成立視障按摩店，邀請通勤族及市民前往捧場，給視障者最直接的鼓勵。

勞工局身障就業輔導科表示，今年與富邦悍將職棒隊合作，推出「消費400按摩即時刮刮樂」，提供消費者享受立即對獎及典藏球員卡的雙重樂趣，盼在疫情衝擊下開拓新客源，並為原有客群提供全新感受，提高新北視障按摩營業額。

按摩 捷運環狀線 疫情

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