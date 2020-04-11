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水+電就能產生高效消毒水 家電防疫產品夯

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
e立淨消毒水製造機是透過加入自來水，進行電化學反應，轉化為高活性氧消毒水。圖／ELECLEAN創淨科技提供
e立淨消毒水製造機是透過加入自來水，進行電化學反應，轉化為高活性氧消毒水。圖／ELECLEAN創淨科技提供

新冠肺炎疫情持續延燒，居家防疫商品正夯，工研院新創公司ELECLEAN創淨科技2年前推出的e立淨消毒水製造機，以水為原料，通電後就能即時製造高效消毒水，原本是以新手家長、幼兒園等為主要銷售對象，疫情爆發後，全民搶購防疫商品，消毒水製造機一度賣到缺貨。

創辦人陳建宏表示，e立淨消毒水製造機是透過加入自來水，進行電化學反應，轉化為高活性氧消毒水，成分包含過氧化氫、氫氧自由基等，具有強氧化特性，消毒能力強，能破壞病毒與細菌使其失去活性。

e立淨消毒水製造機分為桌上型及隨身型，隨身型重量僅100公克，使用方法相當簡單，只需加水就能製作消毒水，不需要其餘化學添加物，無任何添加藥劑的潛在風險，且經第三方公正單位的認證，通過肌膚敏感測試，對人體溫和無刺激。

陳建宏說，他在工研院從事淨水處理技術研究13年，想研發消毒機是因自己過去曾到國外救災，卻發現當地衛生習慣不佳，連一般乾淨飲用水都很難買到，更別說消毒水，於是後來花了6年的時間投入研發，才有了e立淨消毒水製造機，並定位為家電產品，消費者大多為新手家長、婦嬰照顧機構、幼兒園、百貨商場等。

這次的疫情也讓產品迅速竄紅，疫情爆發以來，公司不停接到詢問電話，產品也一度賣到缺貨，銷售量成長了至少3倍，為了供應防疫需求，公司提高產量，目前穩定生產中。

陳建宏說，公司持續投入場域防疫研發，希望讓國際不僅看到台灣的防疫措施，在科技方面的技術也相當值得肯定，為全球防疫貢獻心力。

e立淨消毒水製造機分為桌上型及隨身型，隨身型重量僅100公克，使用方法相當簡單，只需加水就能製作高效消毒水。圖／ELECLEAN創淨科技提供
e立淨消毒水製造機分為桌上型及隨身型，隨身型重量僅100公克，使用方法相當簡單，只需加水就能製作高效消毒水。圖／ELECLEAN創淨科技提供

疫情 幼兒園 新冠肺炎

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