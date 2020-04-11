北市幼兒園80師生上吐下瀉 教育局：非食物中毒

新冠肺炎防疫期間，北市傳出幼兒園疑似集體食物中毒，議員陳怡君說，這間幼兒園3月25日傳出疑似食物中毒事件，有74名學童、6位老師腹瀉，還造成其中4名學童住院，她批校園食品安全把關出問題。

對此，北市教育局指出，幼童3月24日返家後出現身體不適，與一般食物中毒用餐後4小時內出現症狀的情形不同，初步排除食物中毒的可能，但仍請學校盡速安排食品化驗，同時加強校園環境衛生。

陳怡君說，她接獲家長陳情指出，某幼兒園3月24日因負責烹飪營養午餐的阿姨請假，當日早午餐以外送食物讓學生食用，上午的點心是海苔壽司、豆漿；午餐為披薩、益菌多，當日許多幼童食用營養午餐後，紛紛上吐下瀉拉肚子，緊急送馬偕醫院急診，馬偕醫院25、26、27日連3天通報衛生局，25日急診來到最高峰。

陳怡君說，通報症狀為腹瀉、腹痛、嘔吐、發燒，家長指出，應非學校所說的腸胃炎，且一個班級都有10人以上送醫，還有幼兒因高燒40度昏睡，甚至口語退化，一天拉肚子10多次，校方引導指向是腸胃炎，但對家長自費檢驗提供的沙門氏菌診斷，反而視而不見。

事後衛生局也前往檢驗，教育局也調查，檢驗報告中顯示，當日幼童食用的披薩店疏失為冰箱食材未覆蓋完全、冰箱冷凍結霜且外部不潔、員工物品未放置員工休息區。衛生局也到校抽檢該校衛生缺失為：排風扇未設紗網，排風扇電風扇髒汙、盛裝水果之紙箱放置冰箱內。

不過陳怡君質疑，若真披薩店有食安疑慮，中毒者不會只有該校學生，也有可能是運送過程或廚房配送的鍋碗瓢盆器具不乾淨，或校園飲用水也可能是問題之一，教育局及學校、衛生局應該查清楚。

教育局指出，身體不適幼童送醫後診斷，分別有腸胃型感冒、腸胃炎、諾羅病毒；部分幼生經抽驗後，得知感染沙門氏菌而住院治療。全體師生皆已康復出院，恢復正常上課。

教育局說，慎重起見，已請學校再行檢驗校內飲用水品質，衛生局、環保局至學校會勘，檢視校方衛生環境，同時請校方召開家長說明會。