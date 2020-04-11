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永和在地慈善團體起頭做 揪在地店家照顧清寒學生

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市濰精慈善會理事長譚延富（右）與在地店家合作，透過愛心餐卷幫助清寒學生。記者江婉儀／攝影
新北市濰精慈善會理事長譚延富（右）與在地店家合作，透過愛心餐卷幫助清寒學生。記者江婉儀／攝影

新北市濰精慈善會與永和在地店家合作，提供愛心餐給清寒學生，除了可透過餐卷確定學生有吃到營養均衡的餐點，慈善會也說，因新冠肺炎影響，許多店家生意下滑，也可藉由此餐卷將費用支付給店家，免於血本無歸的狀況。

新北市濰精慈善會理事長譚延富表示，過去店家如想做愛心、善盡社會責任幫助弱勢，通常都是獨自默默做或是苦無找不到窗口可以助人，此次計畫希望可以集結想做公益的店家，將資源整合，讓家境清寒的學生可以更容易受到幫助。此次在FB社團發布計畫訊息，目前已有82間店家響應加入。

此計畫主要在協助沒取得低收入戶家庭的學童，近來因疫情關係，很多人放無薪假，導致孩子三餐出現問題，譚延富說，目前有福和國中12名學生，但考量其兄弟姐妹也有需求，因此合計有25位孩子接受幫助，預計一個月需要490餐。

譚延富表示，將提供每餐80元的餐券，學生可拿此餐卷到合作店家用餐，餐卷也有使用期限，要求學生簽名證明是本人使用，目前計畫試辦中，未來會依照此次試辦內容調整做法。

因新冠肺炎疫情影響，多數店家生意下滑、收入減少，但仍不少店家私下向慈善會表示，願意無私供應餐點給學生，譚延富表示，考量營業成本大，每月確認學生用餐狀況之外，也會將費用支付給店家。所有學生一學期餐費約16萬元，目前僅有少數善心人士捐款，其餘費用會由慈善會自行支出。

此次參與計畫的鄭姓業者表示，她很認同計畫理念，並分享自己過去曾有段時間沒有錢能吃飯，幸虧當時有位老師幫助她，且這位老師不求回報，都跟幫助過的學生說，希望能將這份善意傳遞下去，她在永和開店3年多，曾想過以待用餐做公益，但效果不佳，自己也找不到窗口，這次剛好知道計畫，跟其他店家一起做公益感覺很好。

新冠肺炎 疫情

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